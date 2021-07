Con l’arrivo della beta 3 di Android 12, di cui abbiamo parlato prima, è arrivata la versione 8.3 della Google Fotocamera, che è disponibile solamente per i Pixel con la nuova release del robottino verde e non ancora dal Google Play Store.

Novità Google Fotocamera 8.3

Questa nuova versione porta con sé alcune novità grafiche e altre nascoste che suggeriscono delle caratteristiche dei Google Pixel 6, che arriveranno nei prossimi mesi. La prima novità, venuta fuori dall’analisi del codice, suggerisce che i prossimi Pixel dovrebbero montare un sensore ultra-tele con zoom da 5x, fra i vari sensori posteriori.

La seconda, e decisamente più gustosa, riguarda un rinnovamento grafico in stile Material You, che interessa ogni schermata, sia delle impostazioni che dei menù principali, e modifica totalmente l’aspetto estetico dell’applicazione fotocamera.

Download Google Fotocamera 8.3

Sfortunatamente, come accennato sopra, la versione 8.3 della Google Fotocamera non è ancora disponibile al download dal Google Play Store per i Google Pixel ed è disponibile solamente installando la beta 3 di Android 12, nella quale essa è preinstallata.