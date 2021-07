Huawei rilascia l’aggiornamento ad HarmonyOS 2.0 per ben 27 dispositivi in Cina

Huawei ha da poco annunciato la nuova versione del proprio sistema operativo, vale a dire Harmony OS 2.0, ma fino a questo momento il rilascio è limitato a dispositivi cinesi. Ebbene, oggi si amplia il numero di smartphone Huawei che stanno per ricevere l’aggiornamento ad Harmony OS 2.0.

Ecco quali smartphone Huawei riceveranno Harmony OS 2.0 in Cina

Huawei ha infatti svelato gli smartphone che, entro i prossimi giorni, saranno raggiunti in Cina dalla Harmony OS 2.0. Stando a quanto emerge dalle nuove informazioni diffuse in rete, saranno ben 27 i dispositivi a marchio Huawei che si aggiorneranno da qui a breve in Cina con il nuovo OS di Huawei. Ecco la lista di tablet e smartphone con Harmony OS:

Huawei Mate X

Huawei Mate XS

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5z

Huawei Enjoy 20 Pro 5G

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy 20 Plus 5G

Huawei Maiman 9 5G

Huawei MatePad 10.4″

Huawei MatePad 5G 10.4″

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei MediaPad M6 8,4″

Huawei MediaPad M6 10,8″