Durante l’evento Huawei di oggi la casa cinese ha svelato più da vicino il suo sistema operativo HarmonyOS, ma ha anche presentato diversi prodotti. Tra le novità abbiamo i tablet Huawei MatePad 11 e Huawei MatePad Pro (rinnovato in una versione 2021): scopriamoli insieme.

Huawei MatePad 11 e Huawei MatePad Pro ufficiali: specifiche e funzionalità

Huawei MatePad 11 può contare su un display da 10,95 pollici a risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel), con refresh rate di 120 Hz, Color Gamut DCI-P3, contrasto di 1500:1 e certificazione TUV Rheinland per la riduzione della luce blu e l’eliminazione del flickering. A bordo prende posto il SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Il nuovo Huawei MatePad Pro viene invece mosso dal SoC HiSilicon Kirin 9000E e offre uno schermo OLED FullView da 12,6 pollici a risoluzione 2560 x 1600, con cornici ridotte e un rapporto screen-to-body del 90%. Dotato di un Delta E<0,5 per un’accuratezza del colore elevate, offre un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e supporta la gamma di colori DCI-P3.

Mettono a disposizione 4 microfoni (8 sul Pro) per la cancellazione del rumore e due speaker. Troviamo il supporto alla tastiera Smart Magnetic Keyboard (con ricarica wireless) e al pennino Huawei M-Pencil di seconda generazione (4096 livelli di forza), dotato di maggiore precisione e di pairing automatico (basta appoggiare la penna sul bordo).

Il sistema operativo è HarmonyOS: offre una barra di navigazione tra le app con anteprima (in stile Windows), la funzione Multiscreen Collaboration, la possibilità di utilizzare i tablet come estensione dello schermo e per il drag&drop con i PC Windows. Nelle modalità Mirror ed Extend possono trasformarsi in un tavolo da disegno o in un monitor, supportando anche il trasferimento di file tra i due dispositivi. Con il nuovo Multi-device Task Center di HarmonyOS, le app possono funzionare su diversi device senza che siano installate singolarmente su ognuno di essi.

In base a quanto riportato dalla casa cinese, Huawei MatePad 11 garantisce circa 12 ore di riproduzione video, 10 ore di navigazione web o 12 ore di “utilizzo da ufficio”. Dal punto di vista fotografico MatePad Pro è il primo tablet del marchio a mettere a disposizione tre sensori posteriori: troviamo infatti il sensore principale da 13 MP in accompagnamento al secondario da 8 MP (ultra-grandangolare con 120° di FoV) e al sensore ToF per i ritratti.

Prezzi e uscita di Huawei MatePad 11 e MatePad Pro

Huawei MatePad Pro sarà disponibile in Italia in preordine su Huawei Store da metà luglio al prezzo di 799,90 euro. Due le colorazioni tra cui scegliere: Matte Grey e Olive Green. La casa cinese non ha invece ancora comunicato dettagli riguardanti l’uscita e il prezzo di Huawei MatePad 11: vi terremo aggiornati.

