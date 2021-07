In occasione di Google I/O 2021 il team del colosso di Mountain View ha annunciato alcune delle principali novità che saranno introdotte con Android 12, a partire da Material You, l’ultima iterazione del linguaggio di design dell’azienda statunitense.

La scelta di usare il termine “You” deriva dalla volontà di mettere in risalto l’importanza che avrà la personalizzazione: il team di Google, infatti, desidera che ciascun utente abbia la possibilità di apportare delle modifiche all’interfaccia, in modo da poterla sentire più personale.

In Android 12 un nuovo motore di temi con nome in codice “monet” genera dinamicamente una tavolozza di colori basata sullo sfondo da usare per il tema di sistema ma gli sviluppatori di app possono anche sfruttare i colori generati da “monet” per creare temi per le proprie app e anche Gboard potrà contare su tale funzionalità.

Gboard si arricchisce di una possibilità di personalizzazione

Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che si sono accorti che la tastiera di Google con Android 12 Beta 3 sui dispositivi della serie Google Pixel ha iniziato a seguire il tema di sistema.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Google ha rilasciato Android 12 Beta 3 e l’aggiornamento ha portato con sé una nuova versione di Sfondo e Stile che permette agli utenti di personalizzare al meglio il tema generato da “monet”.

Tuttavia, come apprendiamo da XDA Developers, è improbabile che la nuova funzionalità dei temi basati sullo sfondo di Gboard sia direttamente legata al rilascio della Beta 3 di Android 12, in quanto questa funzione è stata integrata nell’app da oltre un mese (sebbene tenuta nascosta agli utenti).

Ad ogni modo, una volta che la funzione sarà disponibile, l’utente vedrà un nuovo tema “Colore dinamico” nelle impostazioni del tema di Gboard.

