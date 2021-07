In attesa dei prossimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro un nuovo leak è apparso in queste ore e riguarda un device che abbiamo visto solo di sfuggita in questo periodo ma che non per questo è meno interessante: Pixel 5a 5G. Come altri device della serie “a” di Google, questo dovrebbe essere uno smartphone di fascia media, dotato di connettività 5G e specifiche adeguate al prezzo. Visto il grande successo di Pixel 4a e 4a 5G, è lecito aspettarsi che l’azienda di Mountain View punti molto su questi nuovi device.

Altri leak infatti avevano speculato sulla possibile presenza dello stesso Snapdragon 765G che troviamo su Pixel 4a 5G ma al momento il blog indiano Trak ha pubblicato un leak che invece vuole la presenza dello Snapdragon 750G a bordo del prossimo Pixel 5a 5G. Le due CPU offrono caratteristiche differenti in quanto Snapdragon 750G è leggermente più prestante ma meno efficiente. Il chip apparentemente scelto da Google per il suo Pixel 5a 5G è più recente ed offre prestazioni leggermente migliori ma in generale le caratteristiche dei due SoC sono piuttosto simili.

Le differenze tra i due SoC riguardano soprattutto il processo produttivo, 7 nm per Snapdragon 765G contro gli 8 del 750G mentre le CPU sono composte da due core Cortex-A77 (entrambi a 2.2 GHz) accoppiati a sei Cortex-A55 per Snapdragon 765G mentre due Cortex-A76 (2.4 e 2.2 GHz) e sei Cortex A-55 completano Snapdragon 750G. Oltre a queste differenze, il nuovo device di Big G dovrebbe finalmente abbandonare la memoria UFS 2.1 per passare a una più rapida UFS 3.1 ed essere dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Rispetto a Pixel 4a 5G la batteria dovrebbe essere leggermente meno capiente (3840 mAh) con supporto alla ricarica rapida a 20W. Il nuovo Pixel 5a 5G dovrebbe poi avere lo stesso schermo del suo predecessore e due fotocamere posteriori. In generale, come sempre, i leak rappresentano speculazioni e potrebbero non rispecchiare le specifiche del prodotto una volta presentato, che dovrebbe arrivare ad agosto e che per il quale ci saranno sicuramente altri rumor.

