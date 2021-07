Sapevamo che lo smartphone Google Pixel 5a sarebbe stato quasi identico a Google Pixel 4a 5G sia nelle dimensioni che nel design e che avrebbe adottato lo stesso SoC Snapdragon 765. Oggi due smartphone inediti sono apparsi presso l’ente FCC per l’approvazione e sembrano essere le varianti del prossimo Google Pixel 5a.

Normalmente non è raro che più varianti di uno smartphone prodotto da Google ottengano l’approvazione FCC, ma questa volta c’è una spiegazione diretta per via delle differenze tra i modelli.

Google Pixel 5a appare su FCC in tre varianti

Secondo il documento FCC uno dei modelli Pixel 5a offre più supporto per le bande 5G sub-6 GHz, mentre in un’altra variante la rete CDMA disabilitata del tutto. In questo stesso documento sono menzionati tre distinti numeri di modello per Pixel 5a: G1F8F, G4S1M e GR0M2. L’ultimo di questi è stato precedentemente confermato come numero di modello per Google Pixel 5a.

Sapendo che il dispositivo avrebbe utilizzato lo Snapdragon 765, non è una sorpresa vedere che Google Pixel 5a offrirà la connettività 5G.

Purtroppo l’elenco FCC non rivela molto che non sia già trapelato, a parte confermare che il prossimo smartphone di fascia media di Google è più vicino al lancio.

Dopo aver smentito le voci sulla cancellazione di Google Pixel 5a, il colosso di Mountain View ha affermato che avrebbe lanciato il dispositivo nello stesso periodo in cui l’anno scorso rilasciò Google Pixel 4a, quindi potrebbe essere presentato nei prossimi mesi.

In copertina: Google Pixel 4a