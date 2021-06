Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III, ormai presentati più di due mesi fa, rappresentano il fiore all’occhiello di Sony per quanto riguarda il settore mobile. Con un hardware senza compromessi e un comparto fotografico evidentemente di altissimo livello, ritorniamo a parlare di un aspetto piuttosto importante relativo ai due smartphone: il prezzo di lancio.

Prezzi da capogiro per gli smartphone Sony

Se a metà aprile eravamo riusciti a scoprire il prezzo di lancio dei due smartphone in Russia, in queste ore conosciamo finalmente il prezzo salato per il mercato europeo. Media Markt, il “nostro” MediaWorld, ha pubblicato le pagine web con tanto di pre-ordini per Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III e, come potete ben immaginare, i prezzi di listino sono da capogiro.

Partendo dal più costoso, Sony Xperia 1 III, lo smartphone di fascia alta del colosso giapponese, viene proposto a 1299 euro; Sony Xperia 5 III, invece, parte da “soli” 999 euro. Come giustamente sottolineano i colleghi di GSMarena, i prezzi di lancio sono da considerare “temporanei” in quanto lo stesso Media Markt propone le cuffie WF-XB700 in bundle con Sony Xperia 1 III per un prezzo finale di 1.236,59 euro, mentre Sony Xperia 5 III arriva a 925 euro se acquistato con un accessorio o con un paio di cuffie.

La disponibilità di entrambi gli smartphone viene fissata al 9 agosto sul sito della nota catena di elettronica di consumo; questo ci porta a pensare che ben presto entrambi gli smartphone faranno capolino anche nel nostro Paese, si pensa ad un prezzo tutto sommato in linea con quello tedesco.

Cosa ne pensate di questi prezzi? Secondo voi sono in linea con il mercato o ha senso attendere la naturale svalutazione prima di acquistarli? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Android