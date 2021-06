I prezzi europei di Sony Xpiera 1 III e Sony Xperia 5 III sono decisamente salati e forse, per alcuni, fuori mercato, ma quest’oggi possiamo scoprire quanto è difficile accedere ai componenti interni di Sony Xperia 1 III grazie al video presente in calce alla news.

6/10 è il punteggio finale di riparabilità

Nel caso in cui un componente interno dovesse rompersi, scopriamo accedere all’interno dell’ultima creazione di Sony non presenta complicazioni tali da richiedere per forza di cose la mano di uno specialista. La maggior parte dei componenti sono ancorati al telaio e alla scheda madre da un buon numero di viti Philips, colla e cavi.

Il display, ad esempio, può essere sostituito semplicemente scollegando il cavo di collegamento con la porzione inferiore dello smartphone, senza dovere ad esempio rimuovere la scheda madre o altri componenti delicati. Lo stesso per la batteria che, una volta rimosso il telaio posteriore, può essere sollevata senza troppe complicazioni.

Il canale PBKreviews conferisce a Sony Xperia 1 III un punteggio di riparabilità pari a 6/10. In sostanza lo smartphone non è molto complicato da riparare, come si può notare nel video per la sostituzione della batteria e del display, ma è comunque necessaria una certa esperienza nel sapere maneggiare componenti delicati.