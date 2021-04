Nelle scorse ore Sony presentava gli smartphone di fascia alta Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III, oltre al modello Sony Xperia 10 III, ma purtroppo non aveva indicato il prezzo di lancio. Oggi, invece, grazie alla pagina dello store ufficiale Sony in Russia, abbiamo la possibilità di scoprire i prezzi convertiti in euro dei due dispositivi di fascia alta.

Si parte da poco più di 900 euro

Sony Xperia 1 III viene proposto nel modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno a 99.990 rubli, circa 1105 euro al cambio. Lo smartphone, all’acquisto, è accompagnato da un paio di cuffie Sony WF-1000XM3 in omaggio. Il modello Sony Xperia 5 III, invece, presenta un prezzo di 84.990 rubli, circa 940 euro al cambio. In questo caso si tratta del modello con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno e con il paio di cuffie Sony WF-XB700 in omaggio.

Sony Xperia 1 III, lo ricordiamo, monta un display CinemaWide OLED da 6,5 pollici a risoluzione 4K con refresh rate a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888 con 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno, fotocamera quadrupla con lenti ZEISS. Sony Xperia 5 III, invece, presenta un pannello CinemaWide OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM con 128/256 GB di spazio e fotocamera tripla con lenti ZEISS.

Purtroppo non ci sono novità per quanto riguarda la data di lancio, sebbene i colleghi di GSMarena parlino del 20 luglio prossimo.