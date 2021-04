Molti tra i clienti Xperia pensano che Sony pubblicizzi colpevolmente poco i propri prodotti, e probabilmente hanno anche ragione. Ma c’è un aspetto su cui l’azienda giapponese non ha da imparare, anzi ha da insegnare: la coerenza. Gli smartphone Xperia hanno sempre avuto alle spalle un pubblico di riferimento molto chiaro, un pubblico che di generazione in generazione hanno provato a soddisfare rimanendo fedeli a se stessi con personalità e in barba alle mode – si pensi ad esempio al lettore di impronte digitali che continua ad essere sul fianco del telefono e non sotto lo schermo, o alle cornici in cima e in fondo al display un po’ anacronistiche ma necessarie a far posto ai due altoparlanti di sistema.

La terza generazione degli Xperia – Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III e Sony Xperia 10 III, appena svelati – ha una serie di caratteristiche mirate ad assecondare gli hobby della community, composta da appassionati di foto, audio, cinema e giochi. Insomma, Sony non si nasconde e ammette che ancora una volta i tre Xperia ai vertici della piramide sono stati pensati con la multimedialità in testa. Così i due rappresentanti della gamma Xperia, quindi Xperia 1 III e Xperia 5 III, hanno una serie di primizie che non li faranno passare inosservati, al pari dell’ingresso per il jack audio da 3,5 mm che invece caratterizza tutti e tre i prodotti: una presenza più che rara di questi tempi.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 1 III

schermo CinemaWide OLED 21:9 da 6,5 pollici con supporto ad HDR10+ e allo spazio colore BT.2020, risoluzione 4K (1.644 x 3.840 pixel e 643 ppi), frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, campionamento del touch a 240 Hz e Motion blur reduction a 240 Hz; protezione con vetro Corning Gorilla Glass Victus;

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 660 e modem Snapdragon X60 per la connettività 5G;

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna non espandibile;

connettività , 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.2 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1, jack audio da 3,5 mm;

sensori: accelerometro, barometro, bussola, luminosità , prossimità , giroscopio;

Android 11;

audio: altoparlanti di sistema stereo frontali (40% di volume in più sulla precedente generazione) con 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, equalizzazione Dolby Atmos; Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio, DSEE Ultimate;

protezione contro acqua e polvere certificata IP65/68, con test a 1,5 metri di profondità per 30 minuti;

quadrupla fotocamera posteriore con lenti ZEISS, copertura T* e ISP Bionz X: sensore principale Exmor RS da 1/1,7″, 12 megapixel (f/1.7) stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente 24 mm; sensore ultra grandangolare Exmor RS da 1/2,6″, 12 megapixel (f/2.2) con focale equivalente 16 mm, zoom 0,67x; teleobiettivo periscopico Exmor RS da 1/2,9″, 12 megapixel stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente variabile: 70 mm (f/2.3) con zoom ottico 2,9x, 105 mm (f/2.8) con zoom ottico 4,4x; sensore iTOF 3D; tecnologia derivata dalle fotocamere Sony Alpha che consente di registrare in slow motion in 4K a 120 fps (con lente ultra grandangolare), registrazione video in formato 21:9 a 24/25/30/60 fps, Real-time Tracking, Real-time Eye AF, super resolution zoom con intelligenza artificiale, funzionalità di scatto continuo a 20 fps;

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.4) con stabilizzazione elettronica (EIS);

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 30 watt con il caricabatterie incluso in confezione (da 1 a 50% in mezzora); ricarica wireless diretta e inversa; Sony, grazie a Xperia Adaptive Charging, assicura che la batteria mantiene le prestazioni per 3 anni;

colorazioni: Frosted Black e Frosted Purple.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 5 III

schermo CinemaWide OLED 21:9 da 6,1 pollici con supporto ad HDR10+ e allo spazio colore BT.2020, risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.520 pixel e 449 ppi), frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, campionamento del touch a 240 Hz e Motion blur reduction a 240 Hz; protezione con vetro Corning Gorilla Glass 6;

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 660 e modem Snapdragon X60 per la connettività 5G;

8 GB di RAM e 128 0 256 GB di memoria interna non espandibile;

connettività , 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.2 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1, jack audio da 3,5 mm;

sensori: accelerometro, barometro, bussola, luminosità , prossimità , giroscopio;

Android 11;

audio: altoparlanti di sistema stereo frontali con 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, equalizzazione Dolby Atmos; Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio, DSEE Ultimate;

protezione contro acqua e polvere certificata IP65/68, con test a 1,5 metri di profondità per 30 minuti;

tripla fotocamera posteriore con ottiche ZEISS, copertura T* e ISP Bionz X: sensore principale Exmor RS da 1/1,7″, 12 megapixel (f/1.7) stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente 24 mm; sensore ultra grandangolare Exmor RS da 1/2,6″, 12 megapixel (f/2.2) con focale equivalente 16 mm, zoom 0,67x; teleobiettivo periscopico Exmor RS da 1/2,9″, 12 megapixel stabilizzato otticamente (OIS) con focale equivalente variabile: 70 mm (f/2.3) con zoom ottico 2,9x, 105 mm (f/2.8) con zoom ottico 4,4x; tecnologia derivata dalle fotocamere Sony Alpha che consente di registrare in slow motion in 4K a 120 fps (con lente ultra grandangolare), registrazione video in formato 21:9 a 24/25/30/60 fps, Real-time Eye AF, super resolution zoom con intelligenza artificiale, funzionalità di scatto continuo a 20 fps;

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.4) con stabilizzazione elettronica (EIS);

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 30 watt con il caricabatterie incluso in confezione (da 1 a 50% in mezzora); Sony, grazie a Xperia Adaptive Charging, assicura che la batteria mantiene le prestazioni per 3 anni;

colorazioni: Black, Pink e Green.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 10 III

schermo 21:9 da 6,0 pollici con supporto ad HDR10+, risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.520 pixel e 457 ppi); protezione con vetro Corning Gorilla Glass 6;

SoC Qualcomm Snapdragon 690 con CPU a 2 GHz, GPU Adreno 619L e modem Snapdragon X51 per la connettività 5G;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile;

connettività , 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C 3.1, jack audio da 3,5 mm;

sensori: accelerometro, bussola, luminosità , prossimità , giroscopio;

Android 11;

audio: altoparlanti di sistema stereo frontali con Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio e DSEE Ultimate;

protezione contro acqua e polvere certificata IP65/68, con test a 1,5 metri di profondità per 30 minuti;

tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 1/2,8″, 12 megapixel (f/1.8) con focale equivalente 27 mm; sensore ultra grandangolare da 1/4″, 8 megapixel (f/2.2) con focale equivalente 16 mm, zoom 0,6x; teleobiettivo da 1/4″, 8 megapixel con focale equivalente 54 mm (f/2.4) con zoom ottico 2x; registrazione video in 4K, scatto continuo a 10 fps, stabilizzazione elettronica SteadyShot;

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0) con stabilizzazione elettronica (EIS);

batteria da 4.500 mAh; Sony, grazie a Xperia Adaptive Charging, assicura che la batteria mantiene le prestazioni per 3 anni;

colorazioni: Black, White, Blue e Pink.

Design di Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III e Sony Xperia 10 III

Per i suoi tre nuovi smartphone, Sony ha privilegiato ancora una volta le soluzioni pragmatiche a quelle scenografiche. Ne derivano, come al solito, dei prodotti differenti dalla concorrenza fin dal primo sguardo. Nessun notch, nessuna cornice esasperatamente sottile, piuttosto delle bande nere contenute ma non troppo in cima ed in fondo ai display per permettere un comodo posizionamento agli altoparlanti di sistema, tema, quello dell’audio, a Sony molto caro da sempre.

Così Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III hanno un design che la stessa azienda giapponese definisce “robusto”. Robusto è di sicuro il vetro Corning Gorilla Glass Victus incaricato di proteggere il display di Xperia 1 III da graffi, abrasioni e danni di vario genere, mentre il predecessore Gorilla Glass 6 è impiegato sul retro del portabandiera e su tutte le superfici dei due “fratelli”.

Funzionale è la protezione contro acqua e polvere certificata IP65/68 presente su tutti e tre i nuovi Xperia, ed è una caratteristica senz’altro rara sui medi di gamma come Xperia 10 III. Piuttosto densi di pulsanti, e neanche questa è una novità , i fianchi dei dispositivi: oltre al pulsante di accensione e spegnimento, nel telaio in metallo trovano posto la superficie per il riconoscimento tramite impronta digitale – reputato evidentemente più comodo in quella posizione piuttosto che al di sotto del display sia da Sony che dai clienti Xperia – , il bilanciere per il volume e soprattutto il pulsante di scatto per la fotocamera.

Dimensioni e peso:

Sony Xperia 1 III: 165 x 71 x 8,2 mm, 186 grammi

Sony Xperia 5 III: 157 x 68 x 8,2 mm, 168 grammi

Sony Xperia 10 III: 154 x 68 x 8,3 mm, 169 grammi

Software e tecnica di Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III e Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III arrivano con Android 11 – e saranno certamente aggiornati ad Android 12 – nella tipica veste quasi stock a cui Sony ha abituato negli anni. Numerosi però gli interventi degli uomini giapponesi, che come da tradizione offrono parecchie soluzioni proprietarie specie lato multimedialità . Sul comparto fotografico vengono di solito concentrati gli sforzi maggiori, e lo stesso è avvenuto anche in questa terza generazione dei tre Xperia, posto che le funzionalità più avanzate rimangono appannaggio di Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III.

Le “prime” di Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III

Intanto le “prime” mondiali: Sony Xperia 1 III è il primo smartphone al mondo con un display OLED 4K HDR a 120 Hz e, insieme a Xperia 5 III, è il primo ad offrire un teleobiettivo con due lunghezze focali, 70 e 105 mm cioè 2,9 e 4,4 volte l’ingrandimento del sensore principale. In altre parole la fotocamera zoom dei due svolge il lavoro di solito svolto da due fotocamere separate, peraltro con una luminosità eccellente per il tipo di sensore (f/2.2 – f/2.9).

I focus multimediali di Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III sono stati sviluppati in collaborazione i progettisti delle apprezzatissime fotocamere Sony Alpha. Così i due fratelli includono un autofocus rapido su tutte le lenti ed il Real-time Eye AF, mentre Xperia 5 III il sistema di tracciamento degli oggetti permette, con un tap sullo schermo, di catturare foto di elementi in movimento senza perdere il punto di fuoco. Sony Xperia 1 III ha delle dotazioni aggiuntive per i fotografi, come il Real-time Tracking per i soggetti in movimento frutto degli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale e del sensore 3D iTOF – assente su Xperia 5 III – che fornisce informazioni sulla distanza tra il telefono ed il soggetto, che così può essere seguito e tenuto a fuoco anche se uscisse temporaneamente fuori dall’inquadratura.

L’utilizzo del processore d’immagine BIONZ X, di derivazione Sony Alpha, permette di utilizzare la modalità Burst (scatto in sequenza) anche in condizioni di luce scarsa riducendo il rumore, elemento di fastidio che poteva insorgere con i processori di generazione precedente. La modalità Cinematography Pro “powered by CineAlta” offre un supporto per realizzare clip video di livello professionale, anche in formato 21:9, con la possibilità di realizzare un super slow-motion in 4K a 120 fps il che equivale ad un rallentamento di cinque volte la velocità quando la ripresa è impostata a 24 fps. Rappresentano un valido supporto per i cinefili i display 21:9 di Sony Xperia 5 III, OLED HDR a 120 Hz, ma soprattutto il 4K HDR a 120 fps di Sony Xperia 1 III, che beneficiano entrambi della Creator Mode “powered by CineAlta” – quindi di una calibrazione in linea con i monitor professionali – e del chip X1 che supporta BRAVIA HDR, modalità che fanno il paio con l’equalizzazione audio di Dolby Atmos.

Sotto alcuni scatti realizzati con Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III.

L’audio su Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III

Audio supportato da una coppia di altoparlanti stereo – su Sony Xperia 1 III hanno un volume più alto del 40% rispetto alla generazione precedente – che rendono Xperia 1 III e Xperia 5 III i primi smartphone al mondo a poter riprodurre 360 Reality Audio, possibilità particolarmente utile per immersività soprattutto agli appassionati di concerti. Al momento lo streaming con 360 Reality Audio viene offerto da TIDAL Hi-Fi, quindi Sony regala tre mesi di abbonamento al servizio a coloro che acquistassero uno dei due smartphone.

Per non farsi mancare nulla sia Sony Xperia 1 III che Xperia 5 III continuano ad offrire High-Resolution e High-Resolution Wireless Audio insieme a DSEE Ultimate, che incrementano la qualità della musica digitale e dei video in streaming con l’aiuto della tecnologia Sony AI. È presente l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm su tutti e tre gli smartphone, di cui beneficiano in particolare gli appassionati di videogiochi che così possono essere certi dell’assenza di ritardi dovuti alla trasmissione audio senza fili.

Altre funzionalità di Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III e Sony Xperia 10 III

Smart connectivity utilizza il machine learning e le Sony Neural Network Libraries per anticipare la presenza di connessioni Wi-Fi conosciute ed ottimizzare le capacità di rete in combinazione con la connessione dati, in modo da favorire la stabilità e la qualità della connessione ad internet.

Sony promette inoltre che la batteria dei tre nuovi Xperia si mantenga efficiente per almeno tre anni grazie ad Xperia Adaptive Charging, che impara le abitudini dell’utente per evitare stress inutili alla batteria ed incrementarne così la durata nel tempo. Sony Xperia 1 III offre inoltre la ricarica wireless inversa per cedere energia senza fili a degli accessori, tra i quali non rientra il caricabatterie rapido da 30 watt Sony XZQ-UC1 che fa parte della dotazione anche di Sony Xperia 5 III.

Prezzi e disponibilità di Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III e Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 1 III arriverà in due colorazioni – Frosted Black e Frosted Purple – a metà giugno 2021 ad un prezzo che non è ancora stato comunicato.

Sony Xperia 5 III arriverà in tre colorazioni – Black, Pink e Green – a metà giugno 2021 ad un prezzo che non è ancora stato comunicato.

Sony Xperia 10 III arriverà in tre colorazioni – Black, Blue e White – a metà giugno 2021 ad un prezzo che non è ancora stato comunicato.