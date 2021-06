Torniamo a parlare di Huawei P50, la tanto attesa famiglia di smartphone di fascia alta del colosso cinese che proprio qualche giorno fa ha fatto capolino sul database TENAA in una singolare variante 4G. Quest’oggi sono state pubblicate in rete alcune foto dal vivo di Huawei P50 che ritraggono in dettaglio il modulo fotografico posteriore con una colorazione rosa molto appariscente.

La vistosa fotocamera in piena vista

La foto dal vivo di Huawei P50 mette in risalto la fotocamera posteriore confermata da Huawei stesso durante l’evento del 2 giugno scorso. Sono ben visibili i tre sensori nel modulo fotografico superiore e il grande sensore telescopico di fianco il flash LED nel modulo fotografico inferiore, con ovviamente il branding Leica posto poco più in basso di fianco il logo di Huawei.

Le ultime informazioni su Huawei P50 vedono la compagnia intenzionata a stringere i rapporti con Qualcomm per quanto riguarda l’approvvigionamento dei processori. In una incredibile mossa acrobatica per dribblare le stringenti maglie del ban USA contro Huawei, il colosso cinese dovrebbe montare una versione 4G del processore Qualcomm Snapdragon 888. Questo è ciò che viene sempre più spesso raccontato dalle persone informate dai fatti, e verosimilmente potrebbe trattarsi di una mossa piuttosto azzeccata; Huawei, nel mentre, starebbe anche valutando la possibilità di sfruttare anche il processore Kirin 9000 a 5 nm.

Potrebbe interessarti anche: Huawei P50 Pro+ potrebbe essere posticipato per lasciare spazio a P50 e P50 Pro