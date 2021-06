La serie Huawei P50, la prima del produttore cinese che arriverà sul mercato direttamente con HarmonyOS, continua a far parlare di sé in vista del lancio e oggi si parla di una possibile posticipazione del più estremo modello Huawei P50 Pro+.

Negli ultimi giorni abbiamo visto un po’ di tutto: dalla possibile variante solo 4G di Huawei P50, al SoC posto al cuore del device, passando per la presunta data di lancio della serie e per le prodezze del comparto fotografico.

L’indiscrezione di oggi, quindi, potrebbe sembrare di poco conto, ma in realtà indica una strategia ben precisa. In pratica, Huawei P50 Pro+ potrebbe essere lanciato in un secondo momento per non sottrarre le luci della ribalta ai modelli Huawei P50 e Huawei P50 Pro.

I piani di lancio della serie sono stati sottoposti a diverse modifiche in corso d’opera a causa della scarsa disponibilità di componenti e Huawei sta avendo il suo bel da fare per riuscire a far quadrare tutto. Secondo la fonte della nuova indiscrezione, comunque, la serie P50 toccherà livelli mai raggiunti dai flagship di Huawei. A meno di altri stravolgimenti, la conferenza di presentazione dovrebbe tenersi il mese prossimo.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche un altro leaker, il quale ha aggiunto che la serie Huawei P50 verrà annunciata con un ricco corredo di novità, con un focus particolare sul comparto fotografico.

