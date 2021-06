A seguito della presentazione Huawei di inizio mese su HarmonyOS 2.0, il colosso cinese sta spingendo sul pedale dell’acceleratore per portare HarmonyOS 2.0, in versione stable e open beta, sul maggior numero di smartphone. In queste ore più di 30 dispositivi Huawei iniziano a ricevere importanti aggiornamenti software.

Arriva HarmonyOS 2.0 in versione stabile e open beta

Ecco la lista dei primi 18 smartphone che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento alla versione stable di HarmonyOS 2.0:

Qui sotto, invece, la lista degli smartphone su cui diventa disponibile la open beta di HarmonyOS 2.0:

Al momento, purtroppo, gli utenti cinesi sono i soli che possono godere delle novità sopracitate, ma ci aspettiamo che ben presto anche dalle nostre parti inizieranno ad arrivare i primi aggiornamenti alla nuova versione del sistema operativo proprietario di Huawei.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Huawei