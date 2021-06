Samsung e Xiaomi pubblicano due importanti aggiornamenti per i propri smartphone: scopriamoli in dettaglio.

Patch di giugno per Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72, lo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano che abbiamo recensito poco tempo fa, inizia a ricevere il firmware A725FXXU2AUF3 con le patch di sicurezza di giugno. Le informazioni pubblicate in rete indicano che l’update è attualmente in rilascio in Russia, Ucraina e Kazakistan, ma è probabile che inizierà ad essere distribuito anche in altri Paesi europei nel giro delle prossime settimane.

Se possedete Samsung Galaxy A72, potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

La MIUI 12.5 sbarca su Xiaomi Mi 8

Dopo avere portato la MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi K30, il colosso cinese ha avviato il rilascio in patria dell’ultima versione della MIUI anche per Xiaomi Mi 8. Anche in questo caso, come avviene per ogni update rilasciato dall’azienda, il firmware 12.5.1.0.QEACNXM è etichettato come “Stable Beta”; per tale ragione la versione stabile dell’aggiornamento sarà rilasciato a tutti gli smartphone supportati solo fra diverse settimane, quando sarà appurata l’assenza di bug gravi che ne compromettono la stabilità.

In attesa di ricevere la notifica di aggiornamento, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nel menu delle Impostazioni.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy A72

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Samsung del mese.



Offerte per categoria