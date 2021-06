Giornata di aggiornamenti importanti per alcuni smartphone Xiaomi e Redmi.

Android 11 sbarca su Redmi Note 9

Partendo da Redmi Note 9, lo smartphone dell’azienda cinese inizia finalmente a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 a distanza di un anno dalla sua presentazione – ricordiamo che il dispositivo era stato annunciato con la MIUI 11 basata su Android 10.

Allo stato attuale l’aggiornamento ad Android 11 per lo smartphone è disponibile per le varianti “Global” e quella commercializzata in Russia, rispettivamente con i firmware 12.0.1.0.RJOMIXM e 12.0.1.0.RJORUXM.

Come capita per tutti gli aggiornamenti rilasciati da Redmi e Xiaomi, attualmente l’update è in fase di propagazione sotto forma di “Stable Beta” e quindi per un numero ristretto di utenti. Sarà a disposizione di tutti i dispositivi supportati nelle prossime settimane; potete controllarne manualmente la disponibilità tramite il classico pannello degli aggiornamenti software.

MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi K30

Gli smartphone Redmi K30 e Xiaomi Mi 10T Lite iniziano a ricevere rispettivamente la build 12.5.1.0.RGHCNXM e 12.5.1.0.RJSMIXM con la MIUI 12.5. Anche in questo caso, come abbiamo visto per Redmi Note 9, gli aggiornamenti sono stati rilasciati in fase “Stable Beta” e pertanto arriveranno su tutti gli smartphone supportati solo nel corso delle prossime settimane.

Potete controllare la disponibilità manualmente la disponibilità dell’aggiornamento tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nelle impostazioni di sistema.

