Novità WINDTRE tra offerte Giga Boom, Unlimited Giga e tanto altro

Anche oggi torniamo a parlare di WINDTRE, uno dei maggiori operatori telefonici nazionali, e lo facciamo per un nutrito elenco di novità riguardanti le offerte di rete mobile dell’operatore: dalle nuove Giga Boom alle Unlimited Giga, passando per le offerte riservate alle “Second SIM” e concludendo con la solita serie MIA.

Insomma, se sul finire della scorsa settimana vi avevamo riportato numerose anticipazioni e ieri l’ennesima rimodulazione, oggi ci rituffiamo nelle offerte di WINDTRE.

Offerte WINDTRE Summer Card e altre Giga Boom

Partiamo subito dalla Summer Card di WINDTRE: disponibile – a meno di proroghe dell’ultimo minuto – fino al 31 agosto prossimo, essa permette di attivare la nuova offerta Unlimited Giga Boom Promo, comprensiva di GB illimitati di traffico dati per tre mesi al costo di 24,99 euro una tantum, con addebito su credito residuo.

Va precisato che l’offerta in questione, disponibile al prezzo scontato menzionato anziché a quello standard di 29,99 euro, risulta attivabile soltanto per i clienti WINDTRE selezionati dal reparto commerciale dell’operatore (anche per i clienti ex brand 3 Italia). Ad avvenuta attivazione, il bonus di dati viene aggiunto al bundle dell’offerta già attiva, il quale conserva comunque priorità di consumo. Il bonus di dati della promozione in argomento rimane fruibile, a patto di avere credito residuo sulla SIM superiore a 0 euro, per un periodo di 92 giorni che decorrono dalla data dell’attivazione.

Messa da parte la Summer Card, rimangono attivabili le altre offerte WINDTRE della serie Giga Boom, anche in questo caso con bonus dati erogato per tre mesi e pagamento una tantum. In particolare:

50 Giga Boom comprende 50 GB al costo di 8,99 euro;

comprende 50 GB al costo di 8,99 euro; 120 Giga Boom comprende 120 GB al costo di 13,99 euro;

comprende 120 GB al costo di 13,99 euro; 150 Giga Boom comprende 150 GB al costo di 15,99 euro (solo clienti ex brand 3 Italia).

Rimangono disponibili senza variazioni, e comunque solo per i clienti selezionati, anche l’opzione aggiuntiva Minuti xTe e le varie offerte Giga xTe con prezzi e traffico variabile. Più precisamente, per i clienti WINDTRE:

20 Giga x Te a 4,99 euro al mese;

a 4,99 euro al mese; 40 Giga x Te a 6,99 euro al mese;

a 6,99 euro al mese; 100 Giga x Te a 9,99 euro al mese;

a 9,99 euro al mese; 200 Giga x Te a 14,99 euro al mese.

Per i clienti ex brand 3 Italia:

8 Giga x Te a 3,99 euro al mese;

a 3,99 euro al mese; 20 Giga x Te a 5,99 euro al mese;

a 5,99 euro al mese; 50 Giga x Te a 7,99 euro al mese;

a 7,99 euro al mese; 100 Giga x Te a 12,99 euro al mese;

a 12,99 euro al mese; 150 Giga x Te a 14,99 euro al mese.

Altre combinazioni coinvolgono le offerte Magnum e Family e arrivano fino a 100 GB con prezzi da 1,99 a 6,99 euro al mese. Gli Add-On Flash partono da 1,99 euro al mese (5 Giga xTe) e arrivano fino a 100 GB al mese (Giga Max).

Offerte WINDTRE Unlimited Giga: novità

Per quanto riguarda la serie Unlimited Giga di WINDTRE, è entrata in listino la Unlimited Giga xTe, comprensiva di GB illimitati ogni mese per un massimo di 12 rinnovi, è riservata ai clienti con Partita IVA e prevede prezzi da 6 a 10 euro al mese IVA esclusa.

Passando ai clienti consumer, dal 30 giugno al 4 luglio (salvo proroghe) sarà attivabile la Unlimited Giga, con GB illimitati a 8,99 euro al mese per un massimo di tre mesi. Al termine dei tre mesi la disattivazione è automatica, non ci sono costi di attivazione e l’addebito avviene su credito residuo. Alcuni clienti WinDay hanno potuto già attivarla ieri. Il bonus dati si aggiunge all’offerta già attiva con priorità di consumo rispetto ad essa.

Per clienti selezionati, dal 7 al 11 luglio, dovrebbe essere disponibile anche la Unlimited Giga 30 Days, con GB illimitati per un solo mese a 11,99 euro.

Offerte per Second SIM WINDTRE

Passiamo ad una categoria di offerte molto particolare: sono riservate alle Second SIM, ovvero alle SIM aggiuntive attivate dai già clienti WINDTRE selezionati (contattati via SMS), e prevedono metodo di pagamento automatico Easy Pay. Ecco il listino completo:

WINDTRE Medium 5G Limited Edition con Easy Pay garantisce ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati fino in 5G (25 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di 12,99 euro al mese ;

con Easy Pay garantisce ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e di traffico dati fino in (25 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di ; WINDTRE Large 5G Limited Edition con Easy Pay include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati in 5G (35 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di 14,99 euro al mese ;

con Easy Pay include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti e di traffico dati in (35 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di ; WINDTRE XLarge 5G Limited Edition con Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti, 100 GB (illimitati in promo per i primi tre mesi) di traffico dati fino in 5G (60 GB in 5G senza Easy Pay) al prezzo di 16,99 euro al mese ;

con Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti, (illimitati in promo per i primi tre mesi) di traffico dati fino in (60 GB in 5G senza Easy Pay) al prezzo di ; WINDTRE Unlimited 5G con Easy Pay offreminuti illimitati e 200 SMS verso tutti, GB Illimitati in 5G al prezzo di 29,99 euro al mese.

A queste si aggiungono, per i soli clienti con anagrafica non italiana, anche le offerte Call Your Country su Second SIM. In particolare, verrà proposta (da attivare in negozio) la Call Your Country Super, con minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 4,99 euro ed è inclusa la promo per tre mesi gratis su Busuu (servizio per l’apprendimento linguistico).

WINDTRE MIA: proroghe senza novità

Per quanto riguarda le offerte WINDTRE della serie MIA, non ci sono novità da segnalare, ma soltanto una proroga dell’intero listino.