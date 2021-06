WINDTRE introdurrà tante novità per le offerte di rete fissa e mobile (anche 5G)

Lunedì 21 giugno inizierà ufficialmente l’estate, anche quella di WINDTRE, che approfitterà del cambio di stagione per dare una bella rinfrescata al proprio listino di offerte di rete fissa e di rete mobile, 5G compreso.

Offerte WINDTRE mobile: 5G, Limited Edition e Fiorello

Il rinnovamento di listino sarà accompagnato da una nuova campagna promozionale che avrà ancora una volta Fiorello come testimonial. Per quanto riguarda le offerte di WINDTRE, anche in questo caso a fini promozionali, l’operatore includerà la connettività 5G (che di recente ha segnato un piccolo record per WINDTRE) gratuitamente nelle offerte standard (WINDTRE Medium, Large, XLarge, Unlimited e Unlimited Special nelle versioni Limited Edition), ma non sarà questa l’unica novità degna di nota.

Offerte standard

Ecco il listino delle offerte standard di WINDTRE valido (a meno di proroghe) fino al 25 luglio 2021:

WINDTRE Medium 5G Limited Edition con Easy Pay garantisce ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati fino in 5G (25 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di 12,99 euro al mese ;

con Easy Pay garantisce ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e di traffico dati fino in (25 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di ; WINDTRE Large 5G Limited Edition con Easy Pay include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati in 5G (35 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di 14,99 euro al mese ;

con Easy Pay include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti e di traffico dati in (35 GB in 4G senza Easy Pay) al prezzo di ; WINDTRE XLarge 5G Limited Edition con Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti, 100 GB (illimitati in promo per i primi tre mesi) di traffico dati fino in 5G (60 GB in 5G senza Easy Pay) al prezzo di 16,99 euro al mese ;

con Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti, (illimitati in promo per i primi tre mesi) di traffico dati fino in (60 GB in 5G senza Easy Pay) al prezzo di ; WINDTRE Unlimited 5G con Easy Pay offreminuti illimitati e 200 SMS verso tutti, GB Illimitati in 5G al prezzo di 29,99 euro al mese.

Senza dimenticare l’offerta con convergenza fisso-mobile Unlimited 5G Easy Pay, con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti e GB illimitati in 5G a 9,99 euro al mese.

Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere ridotto a 6,99 euro in promozione, tuttavia lo sconto comporta un vincolo contrattuale e la quota restante, ridotta in misura proporzionale, va versata in caso di recesso anticipato. Senza Easy Pay, il costo di attivazione standard è di 6,99 euro.

Le offerte sono attivabili anche dai già clienti ed è possibile abbinare uno smartphone – come OPPO A54 5G, vivo Y62 5G o Xiaomi Mi 11 Lite 5G (recensione) – tramite finanziamento Findomestic o Compass con la Medium Limited Edition.

Offerte Young 5G e Young+ 5G

Dal 21 giugno al 25 luglio, a meno di proroghe, saranno attivabili le offerte Young 5G e Young+ 5G con GB illimitati su varie app di messaggistica, musica, social, mappe, gaming ed e-learning. In particolare:

WINDTRE Young 5G offre minuti e SMS illimitati verso tutti, 80 GB di traffico 5G a 11,99 euro al mese con Easy Pay (200 SMS e 40 GB su credito residuo);

offre minuti e SMS illimitati verso tutti, 80 GB di traffico 5G a 11,99 euro al mese con Easy Pay (200 SMS e 40 GB su credito residuo); WINDTRE Young+ 5G offre minuti e SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay (200 SMS e 60 GB su credito residuo).

Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere ridotto a 6,99 euro in promozione, tuttavia lo sconto comporta un vincolo contrattuale e la quota restante, ridotta in misura proporzionale, va versata in caso di recesso anticipato. Senza Easy Pay, il costo di attivazione standard è di 6,99 euro.

Smart Pack e Summer Days

Rimanendo in tema di smartphone:

l’offerta Smart Pack Large 5G comprende minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese e prevede l’abbinamento obbligatorio con rate a partire da 0 euro al mese (con l’esempio di Redmi Note 10 5G);

comprende minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese e prevede l’abbinamento obbligatorio con rate a partire da 0 euro al mese (con l’esempio di Redmi Note 10 5G); la Smart Pack 100 5G Limited Edition include minuti illimitati, 200 SMS e GB illimitati per 3 mesi (poi 100 GB) a 16,99 euro al mese, con abbinati smartphone come Samsung Galaxy S21+ e Xiaomi Mi 11 5G anche in 24 rate;

include minuti illimitati, 200 SMS e GB illimitati per 3 mesi (poi 100 GB) a 16,99 euro al mese, con abbinati smartphone come Samsung Galaxy S21+ e Xiaomi Mi 11 5G anche in 24 rate; la Smart Pack Young+ 5G offre GB illimitati sulle app menzionate nel paragrafo precedente (anche video), minuti e SMS illimitati verso tutti, 100 GB in 5G e smartphone incluso; ad esempio, con Xiaomi Mi 11 Lite 5G il prezzo complessivo è di 22,99 euro al mese;

offre GB illimitati sulle app menzionate nel paragrafo precedente (anche video), minuti e SMS illimitati verso tutti, 100 GB in 5G e smartphone incluso; ad esempio, con Xiaomi Mi 11 Lite 5G il prezzo complessivo è di 22,99 euro al mese; la Smart Pack Reload Plus, con minuti illimitati, 200 SMS e GB illimitati e servizio Reload incluso costa 29,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere la rata mensile dello smartphone abbinato.

Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere ridotto a 6,99 euro in promozione (0 euro per la Smart Pack Reload Plus), tuttavia lo sconto comporta un vincolo contrattuale e la quota restante, ridotta in misura proporzionale, va versata in caso di recesso anticipato. È previsto un costo di 4,99 euro per l’attivazione della rateizzazione dello smartphone.

Fino al 25 luglio 2021 saranno attivi i WINDTRE Summer Days, che permetteranno di acquistare degli smartphone Xiaomi, OPPO, Samsung e vivo in un’unica soluzione con sconti fino a 150 euro (sul prezzo di listino). Ecco i modelli proposti:

Offerte solo dati Limited Edition

Per quanto riguarda le offerte solo dati in versione Limited Edition, WINDTRE propone:

Cube Large Limited Edition , con 150 GB di traffico con WebCube.4G+ incluso nel prezzo (rateizzato a 0 euro al mese) al prezzo di 12,99 euro al mese con Easy Pay.

, con 150 GB di traffico con WebCube.4G+ incluso nel prezzo (rateizzato a 0 euro al mese) al prezzo di con Easy Pay. Summer Card , con 100 GB per due mesi al prezzo di 14,99 euro su credito residuo;

, con 100 GB per due mesi al prezzo di 14,99 euro su credito residuo; Summer Card 200, con 200 GB per due mesi al prezzo di 19,99 euro su credito residuo.

Offerte Over 60

Ecco le offerte che WINDTRE proporrà per i clienti Over 60, dal 21 giugno:

Silver 60 Easy Pay , con minuti illimitati, 200 SMS e 10 GB (5 GB su credito residuo) a 9,99 euro al mese;

, con minuti illimitati, 200 SMS e 10 GB (5 GB su credito residuo) a 9,99 euro al mese; Silver 60 Smart Pack, con minuti illimitati, 200 SMS e 10 GB a 10,99 euro al mese con Easy Pay e telefono (Brondi Amico Flip 4G) o dispositivo per la salute (misuratore di pressione Withings BPM Connect o Pulsoximetro GIMA OXY-4) incluso.

Entrambe le offerte prevedono anche un servizio fornito da AnyTech365 per un controllo gratuito del PC e per la configurazione dello smartphone.

Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere ridotto a 6,99 euro in promozione, tuttavia lo sconto comporta un vincolo contrattuale e la quota restante, ridotta in misura proporzionale, va versata in caso di recesso anticipato. Senza Easy Pay, il costo di attivazione standard è di 6,99 euro.

Call Your Country e altro

A partire dal 21 giugno, le offerte Call Your Country avranno 3 mesi di abbonamento a Busuu Premium (servizio per l’apprendimento linguistico) inclusi: entro 72 ore dall’attivazione, il cliente riceverà un voucher, da usare a scelta su uno dei 12 corsi previsti; la disattivazione è automatica.

In aggiunta a ciò, alcune offerte cambiano:

Call Your Country Super include minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese su credito residuo; in versione Easy Pay, i GB diventano 100;

include minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese su credito residuo; in versione Easy Pay, i GB diventano 100; Call Your Country Premium offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e GB illimitati in 5G per 3 mesi (poi 100 GB al mese, 150 GB con Easy Pay) a 13,99 euro al mese su credito residuo.

offre minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 Paesi e GB illimitati in per 3 mesi (poi 100 GB al mese, 150 GB con Easy Pay) a 13,99 euro al mese su credito residuo. Call Your Country One offre minuti illimitati, 500 minuti verso 53 Paesi e 200 GB in 5G (illimitati con Easy Pay) al prezzo di 19,99 euro al mese.

offre minuti illimitati, 500 minuti verso 53 Paesi e 200 GB in (illimitati con Easy Pay) al prezzo di 19,99 euro al mese. Call Your Country Special (Cina, Romania, Marocco, Bangladesh e Ucraina) per clienti provenienti da prevede attivazione gratis, Busuu incluso, da 8,88 euro al mese.

Per quanto riguarda le altre novità, le offerte Easy Pay saranno utilizzabili anche con credito residuo pari a 0 euro; quelle per non vedenti e non udenti passeranno a minuti illimitati, 2.000 SMS e 35 GB a 7,49 euro al mese; chiuderanno le offerte WINDTRE Start, Call Your Country Special Filippine, India ed Egitto, Cube Special con Super Fibra.

Offerte WINDTRE rete fissa: Giga Special e Super Internet Casa

Da lunedì 21 giugno ci saranno delle novità anche nel listino delle offerte WINDTRE di rete fissa.

WINDTRE Super Internet Casa

In data 21 giugno 2021 il listino WINDTRE accoglierà l’offerta Super Internet Casa, la prima di rete fissa per clienti consumer con tecnologia FWA (sfrutterà il 4G dell’operatore), navigazione illimitata fino a 300 Mbps e router da interno incluso.

L’offerta sarà attivabile fino al 25 luglio 2021, salvo proroghe, includerà metodo di pagamento Easy Pay e sarà disponibile solo nei comuni non raggiunti dalla fibra. Alla luce di questa disponibilità limitata, WINDTRE Super Internet Casa Easy Pay sarà reperibile solo presso i punti vendita selezionati nelle aree in cui l’offerta sarà effettivamente disponibile.

L’offerta in argomento includerà navigazione internet illimitata (sempre nel rispetto dei limiti di uso corretto del servizio) in 4G fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e il modem da interno Super Internet Wi-Fi (Huawei B628-265 4G+, rateizzato tramite Telefono Incluso in 24 mesi senza costi aggiuntivi, ma con anticipo di 49,99 euro su conto corrente o di 29,99 euro su carta di credito o di 0 euro con finanziamento) al prezzo scontato di 19,99 euro al mese (invece di 24,99 euro mensili) con metodo di pagamento automatico Easy Pay.

In caso di utilizzo in un comune diverso da quello di attivazione o interessato, WINDTRE avviserà il cliente del mancato rispetto delle condizioni di fruizione dell’offerta. In caso di uso prevalente e reiterato in comuni diversi, WINDTRE si riserverà, previa apposita comunicazione, la facoltà di non erogare i benefici dell’offerta, nel caso di specie abbassando il traffico dati mensile a 100 GB e il prezzo a 12,99 euro al mese.

Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere ridotto a 6,99 euro in promozione, tuttavia lo sconto comporta un vincolo contrattuale di 24 mesi e la quota restante, ridotta in misura proporzionale, va versata in caso di recesso anticipato.

Giga Special, proroghe e altro

In particolare, la nuova opzione Giga Special permetterà di ottenere una SIM con 200 GB di traffico dati a 3 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito (Easy Pay) e con annessa possibilità di acquistare: una Internet Key (USB) a 24,90 euro per sfruttarla come strumento di backup rispetto alla linea fissa; il router Web Pocket.4G a 39,90 euro in un’unica soluzione, per sfruttare i 200 GB anche fuori casa.

Per i clienti WINDTRE con linea in Fibra FTTH Nelle aree bianche, l’offerta sarà denominata Giga Special Easy Pay Aree Bianche, che avrà lo stesso bundle di 200 GB al mese ma con in più i primi 3 mesi gratuiti, poi costerà sempre 3 euro al mese.

Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere ridotto a 6,99 euro in promozione, tuttavia lo sconto comporta un vincolo contrattuale di 24 mesi e la quota restante, ridotta in misura proporzionale, va versata in caso di recesso anticipato.

Giga Special sarà rivolta alle sole nuove attivazioni mobili con Easy Pay da parte di clienti di rete fissa WINDTRE aventi un’offerta attiva o in fase di attivazione, sulla stessa anagrafica dell’intestatario della rete fissa. L’attivazione in convergenza concorrerà all’applicazione dello sconto sul fisso, ma non darà diritto ai GB illimitati.

In aggiunta a questo, le attuali offerte WINDTRE di rete fissa verranno prorogate fino al 25 luglio 2021, avranno ancora il modem Wi-Fi 6, la promo Amazon Prime gratis per 12 mesi (fino al 30 settembre 2021), la possibilità di avere GB illimitati su un massimo di 3 SIM con la convergenza fisso-mobile.

Inoltre, le offerte Super Fibra di rete fissa offriranno DNS dinamico a 15 euro (una tantum) per le nuove attivazioni.

Rimane la possibilità di aggiungere all’offerta di rete fissa fino a 3 SIM con offerta Unlimited Special con 5G incluso, anche per l’offerta Unlimited Special 5G Easy Pay, che costa 9,99 euro al mese in abbinamento alla rete fissa e comprende minuti illimitati, 200 SMS e GB illimitati in 5G.