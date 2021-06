Continua il roll out di MIUI 12.5, la versione intermedia rilasciata da Xiaomi nell’intento di correggere i molteplici bug che affliggono MIUI 12, per le versioni internazionali degli smartphone del colosso cinese. Oggi tocca a Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro e in particolare alla versione europea, identificata dalla sigla EEA.

MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10T/10T Pro

Xiaomi Mi 10T sta dunque ricevendo l’aggiornamento a un paio di mesi dal “fratello” Redmi K30S Ultra, che in Cina aveva ricevuto la nuova interfaccia nel corso del mese di aprile. In queste ore è iniziato il roll out di MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, entrambi già aggiornati a MIUI 12 e, nei mesi scorsi, anche ad Android 11.

Per entrambi la nuova versione del firmware è la 12.5.1.0.RJDEUXM, quindi per i modelli commercializzati nei mercati europei o comunque sui quali è stata installata la ROM europea. Nel corso delle prossime settimane dovrebbero essere rilasciate anche le alte varianti, tra cui la Global e quella riservata ai mercati asiatici (India, Taiwan e Indonesia), Russia e Turchia.

Nonostante Xiaomi non abbia rilasciato conferme in merito, è quasi certo che entrambi i modelli riceveranno MIUI 13, la cui presentazione è in programma nelle prossime settimane, ma anche Android 12, anche se in questo caso è probabile che dovremo attendere i primi mesi del prossimo anno.

Potete scaricare l’aggiornamento via OTA attraverso le Impostazioni del vostro smartphone, accertandovi di avere la batteria carica e di aver effettuato un backup dei vostri dati più importanti.