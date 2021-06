Molto spesso capita che l’aggiornamento di un’applicazione di sistema riveli in anticipo informazioni su ciò sarà presentato in futuro, com’è avvenuto in questi ultimi giorni anche per Xiaomi. Infatti, la versione beta 21.05.26 dell’applicazione MIUI utile per migliorare le prestazioni e rimuovere i file inutili di sistema (MIUI Cleaner), presenta indicazioni che fanno chiaro riferimento alla MIUI 13.

MIUI 13 è più vicino di quanto crediamo

Come sappiamo la prossima generazione della personalizzazione Android di Xiaomi dovrebbe arrivare nel corso di queste settimane, almeno secondo gli ultimi rumor pubblicati in rete. La chiara indicazione al supporto della modalità floating window della MIUI 13 ci rende abbastanza certi che il team di sviluppo stia attivamente testando le applicazioni di sistema con la nuova versione della MIUI, così da evitare la comparsa di bug e altri problemi software a seguito del lancio della MIUI 13.

Purtroppo restano ancora piuttosto scarse le indicazioni circa la data di rilascio della MIUI 13 ma, considerando la presentazione della MIUI 12 a fine aprile dell’anno scorso, è quasi certo che il colosso cinese sia molto vicino alla sua ufficializzazione.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Xiaomi del mese.