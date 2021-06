Il rilascio della Beta 1 in occasione del Google I/O 2021 ha acceso i riflettori su Android 12, attivando un’immediata ricerca di novità, particolarità e stranezze.

Dal punto di vista grafico, Android 12 è un aggiornamento estremamente ricco di cambiamenti – basti pensare anche, ma non solo, al nuovo design language Material You –, tuttavia lo strano effetto ripple prodotto ad ogni tap dell’utente ha fatto storcere il naso a parecchi, tanto da essere scambiato per un vero e proprio glitch.

Se avete provato in prima persona Android 12 Beta 1 o avete guardato la nostra prova, avete sicuramente notato la nuova animazione di sistema prodotta al tocco di ogni singolo tasto virtuale.

Trattandosi della prima Beta di un aggiornamento importante ed essendo un effetto non particolarmente gradevole, è stato facile pervenire alla conclusione che si tratti di un bug. Alcuni utenti sono addirittura arrivati a temere di avere problemi al display del proprio smartphone.

In realtà, si tratta di un’animazione volutamente implementata da Google nell’ambito del rinnovamento grafico di Android 12. Secondo Big G, insomma, farebbe il paio con il nuovo effetto overscroll.

A dimostrazione di quanto poco questa scelta sia stata apprezzata dagli utenti, l’issue tracker di Android 12 si è rapidamente riempito di feedback poco entusiasti: il thread principale conta 267 stars – vuol dire che 267 utenti si ritengono affetti da questo problema – e 169 duplicates.

Il messaggio è arrivato forte e chiaro dalle parti di Mountain View: il team di Android ha riconosciuto l’esistenza del problema e promesso di fornire maggiori informazioni non appena disponibili. Il 3 giugno, poi, Google ha contrassegnato il problema come risolto e lasciato la seguente risposta ufficiale:

“Thanks a ton for the feedback – you’ll be seeing continued updates in Beta 2, 3, and onwards to make the ripple more subtle and less distracting/glitch-feeling“.

In poche parole, l’effetto rimarrà al proprio posto, ma a partire dalle Beta 2 e Beta 3 di Android 12 verrà reso meno marcato per evitare che sia fonte di distrazione o che sia percepito come un glitch.