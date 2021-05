Kena Mobile lancia la promo “You&Me” con sconto di 2 euro: ecco come funziona

Kena Mobile affila gli artigli in vista della prossima estate e, oltre ad arricchire il proprio listino di nuove offerte, ha in serbo una nuova, valida promozione per tutti i suoi nuovi clienti, i quali potranno ottenere così uno sconto di 2 euro sul canone mensile dell’offerta tariffaria attivata.

Kena You&Me: come si attiva e cosa offre

La nuova promo You&Me, che sarà disponibile da oggi e fino a nuova comunicazione, prevede che due nuovi clienti Kena “collegati tra loro” riceveranno ciascuno un rimborso di 2 euro al mese – non utilizzabile per il traffico a consumo – al rinnovo dell’offerta sottoscritta fintantoché restano in Kena Mobile. Per partecipare a questa iniziativa è sufficiente che il nuovo cliente Kena inserisca, al momento della richiesta di portabilità del proprio numero, il codice “YOU&ME” così da ottenere un altro codice da regalare ad altro nuovo cliente Kena; se il secondo cliente utilizzerà il codice ricevuto in regalo, la promo “You&Me” si attiverà e ciascuno riceverà lo sconto di 2 euro.

In ogni caso, le offerte di Kena Mobile, disponibili per l’iniziativa You&Me, valide per i nuovi clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile e contestualmente provengono da altri operatori nazionali, partono da 9,99 euro al mese e sono disponibili su tutti i canali di vendita, anche online.