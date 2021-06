Il Google I/O 2021 è ormai archiviato, ma ci ha lasciato in eredità tante novità, tra cui spicca il Material You visto su Android 12 Beta 1 (ecco la nostra prova approfondita), che adesso inizia a mostrarsi anche su Google Foto.

Negli ultimi tempi si è parlato di Google Foto quasi esclusivamente per il cambiamento epocale che ha toccato il servizio a partire dal 1 giugno 2021 (vi abbiamo persino spiegato come sostituirlo con un NAS), invece oggi riapriamo l’app per vedere come si appresta ad evolversi nel segno del nuovo design language.

Google Foto si prepara al Material You: primi cambiamenti notati

Con il Material You, Google ha enfatizzato il concetto di personalizzazione, puntando inoltre su forme arrotondate e titoli più grandi e leggibili.

Il nuovo design ha già fatto mostra di sé su qualche applicazione di Big G e adesso anche Google Foto partecipa alla festa: un leaker ha segnalato al team di XDA alcune novità grafiche scovate nella versione 5.43 dell’app, allegando anche qualche interessante screenshot.

Le immagini, che esibiscono scritte molto più grandi, ricordano quanto visto nell’app Impostazioni così come rinnovata nella prima Beta di Android 12. Curiosamente (ma neanche troppo), la fonte di XDA ha notato le novità a bordo di un Pixel di prima generazione con Android 10.

Beninteso, non è affatto sorprendente vedere un’app aggiornata al Material You su uno smartphone con una versione di Android più vecchia, visto che si parla solo di un cambiamento di design language e non di una parte della nuova release del sistema operativo.

L’unico aspetto del Material You limitato ad Android 12 è l’aggiornamento dell’algoritmo di estrazione del colore impiegato per personalizzare il tema del sistema e delle applicazioni in base allo sfondo impostato. Pure sotto questo profilo, comunque, non si tratta di una chiusura totale, visto che API di estrazione del colore, pur meno avanzate, sono presenti anche in precedenti versioni di Android.

Con un po’ di impegno, il team di XDA è stato in grado di attivare il nuovo design di Google Foto e, oltre alle già menzionate scritte più grandi, sono state individuate anche alcune novità di carattere funzionale. Per esempio, quando si effettua uno zoom in e poi si scorre attraverso la libreria delle immagini, la data delle immagini presenti nella schermata viene mostrata in maniera persistente in alto a sinistra.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle novità accolte da Google Foto in merito alla funzione Ricordi e vi abbiamo altresì parlato di quelle in arrivo: come si può notare anche dagli screenshot riportati, i Ricordi non sono più relegati solo nella parte alta dell’app, ma vengono mostrati anche direttamente nella libreria delle immagini.

Lo stesso discorso vale anche per gli album: nel caso in cui l’utente abbia raccolto in un album le immagini di una certa data, ritroverà l’album stesso scorrendo attraverso la libreria.

Infine, il team di Google Foto sta lavorando ad un nuovo menù overflow che, quando toccato, mostra un tasto “seleziona”. Nel caso in cui tutte le foto di una determinata data siano state scattate in un luogo riconosciuto, il menù overflow potrebbe anche mostrare un tasto “mostra sulla mappa” che riporta rapidamente alla vista della mappa.

Vi piace il nuovo design di Google Foto in stile Material You? Fatecelo sapere nei commenti.

