Questi altri due smartphone di Redmi ricevono la MIUI 12.5

Sono passati più di tre mesi dall’annuncio della MIUI 12.5, l’aggiornamento dell’interfaccia degli smartphone Xiaomi che dovrebbe risolvere le diverse problematiche della MIUI 12. Ebbene, oggi è iniziato il rollout della MIUI 12.5 per la famiglia Redmi 10X 5G, presentati nel 2020 per il mercato cinese.

Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G si aggiornano alla MIUI 12.5

Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G si preparano – esclusivamente per il mercato cinese – a ricevere la MIUI 12.5: la nuova versione dell’interfaccia, oltre ai miglioramenti estetici e alla soluzione di numerosi bug, migliora le prestazioni generali e include un aggiornamento delle patch di sicurezza Android, anche se è indicato il mese a cui fanno riferimento. In realtà, i primi a ricevere la MIUI 12.5 saranno i fortunati utenti che hanno avuto accesso al beta testing svoltosi in Cina, ma nelle prossime settimane il rollout sarà esteso progressivamente a tutti.

Premesso che Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G sono venduti ufficialmente in Cina, qualora foste tra coloro che hanno deciso di importarne uno, potete anche cercare e installare manualmente l’aggiornamento recandovi in Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti.