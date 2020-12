Xiaomi è solita implementare nuove funzioni all’interno degli aggiornamenti software che rilascia sui propri smartphone ma non sempre le novità sono chiare e di facile individuazione. Dagli sfondi Live personalizzati ad una diversa gestione della tendina delle notifiche fino alle impostazioni avanzate nascoste sull’applicazione fotocamera. Vediamo allora le 10 funzionalità segrete Xiaomi presenti sulla MIUI 12.

Video trucchi Xiaomi

Le 10 funzioni nascoste di MIUI 12

1. Inserire i Super Wallpaper

I super wallpaper di Marte, Terra e Saturno sono gli sfondi animati che Xiaomi non inserisce di default sugli smartphone. Occorre per forza di cose scaricarli tramite dei file apk che si possono trovare sul web. Dopo averli installati andiamo sul Play Store e scarichiamo l’app Sfondi. Apriamo l’applicazione e selezioniamo “Sfondi animati”, selezioniamo il super wallpaper scaricato dal file e successivamente possiamo scegliere se averlo sia nella schermata Home sia in quella di blocco.

Super Wallpaper Terra

Super Wallpaper Marte

Super Wallpaper Saturno

2. Modificare il pannello di controllo

Prossima funzione riguarda il come modificare il pannello di controllo e per farlo andiamo su Impostazioni > Display > Centro di controllo e area notifiche > e attiviamo la spunta su usa il nuovo centro di controllo. Così facendo con uno swipe verso il basso dalla destra dello schermo entriamo nel centro di controllo mentre con uno swipe verso il basso dalla sinistra dello schermo apriamo il pannello delle notifiche. Uno stile che si avvicina molto a quello iOS.

3. Funzioni nascoste fotocamera

Per sbloccare le funzioni delle impostazioni della fotocamera andiamo su gestione file > DCIM > Camera > 3 pallini in alto > crea nuova cartella > inserire il nome della cartella “lab_options_visible” e diamo l’ok. Per verificare andiamo sulle impostazioni della fotocamera e vedremo alcune funzioni “sperimentali” sbloccate per migliorare la qualità delle foto lato software.

4. Spostare le icone in gruppo da una pagina all’altra

Per spostare le icone delle applicazioni e molto semplice. Teniamo premuto in un punto qualsiasi dello schermo della schermata home > selezioniamo le app da spostare > teniamo premuto su un’app selezionata qualsiasi e le trasciniamo o in una nuova finestra o in una nuova cartella.

5. Finestra a comparsa

La finestra a comparsa è una caratteristica che può tornare utile in diverse situazioni e per utilizzarla occorre andare nel multitasking > Finestra a comparsa > scegliere l’applicazione da usare ed ecco che si aprirà la finestra sopra alla nostra schermata principale. L’aspetto interessante è che tramite il multitouch il display riconosce in contemporanea sia i tocchi dell’app in finestra sia della schermata Home.

6. Assistente tocco

Quando si utilizzano molte applicazioni aperte e abbiamo bisogno di alcune funzioni rapide sotto mano, ecco che ci può venire in aiuto la funzione “Assistente tocco”. Per attivarlo andiamo su Impostazioni > impostazioni aggiuntive > Assistente tocco e comparirà una cunetta a lato dello schermo nella quale utilizzare, in maniera intuitiva, alcune funzioni basiche.

7. Note rapide

Altra funzione nascosta riguarda l’utilizzo delle note rapide direttamente dalla schermati in cui ci troviamo. Per attivarlo andiamo sull’app Note di default > elenco puntato delle attività > tre pallini in alto > impostazioni > Attivare “Usa gli strumenti attività” e il gioco è fatto.

8. Video Toolbox

Gli strumenti video sono spesso nascosti sugli smartphone Android e gli Xiaomi non sono da meno. Tuttavia attivarli è semplice andiamo su Impostazioni > funzioni speciali > strumenti video > gestisci attività tra app > aprire un’app selezionata e usufruire le funzioni tra cui registrazione audio, registra schermo, sentire l’audio anche a schermo bloccato senza problemi o aprire delle finestre a comparsa.

9. Stile delle notifiche

Lo stile delle notifiche è molto soggettivo ma su Miui 12 è possibile avere un’alternativa allo stile notifica Android. Per attivarlo andiamo su Impostazioni > Notifiche > area delle notifiche e qui posso decidere se usare lo stile Android o MIUI. Noi preferiamo lo stile Miui per l’eleganzae ordine di rappresentazione della notifica.

10. Funzione “Raddrizza”

Interessante, invece, l’ultima funzione nascosta che vi vogliamo proporre, che riguarda il capire se il nostro smartphone è dritto nel mentre facciamo una foto o un video. Per rimediare apriamo l’app fotocamera, premiamo le tre barrette in alto della schermata e attiviamo il toogle “Raddrizza”. Così facendo avremo questa linea all’interno dell’interfaccia che ci fa capire quando stiamo per scattare una foto con telefono alla giusta angolazione o meno.

Potrebbe interessarti: tutti i trucchi WhatsApp in un articolo