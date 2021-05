ASUS, Xiaomi e OPPO hanno avviato il rilascio di importanti aggiornamenti software per alcuni dei loro smartphone. Scopriamo in dettaglio tutte le novità in arrivo.

Aggiornamenti ASUS

ASUS ZenFone 8

L’azienda ha iniziato a rilasciare il terzo aggiornamento software in due settimane per ASUS ZenFone 8, segno che il team di sviluppo è concentrato al 100% nel risolvere e migliorare le prestazioni dello smartphone. La versione 30.11.51.50 integra miglioramenti per la qualità delle telefonate, della fotocamera e aggiunge anche il supporto VoLTE per alcuni operatori europei.

ASUS ZenFone 6

ASUS ZenFone 6 si aggiorna al firmware 18.0610.2104.145 con le nuove patch di sicurezza e la correzione di un problema relativo alla status bar di Android che non scompare automaticamente all’avvio di un gioco a tutto schermo.

ASUS ROG Phone 5

C’è un nuovo aggiornamento software anche per l’attuale smartphone da gaming di fascia alta, ASUS ROG Phone 5. La versione 18.0840.2104.47 ha il compito di risolvere una vasta serie di bug relativi a varie parti del sistema operativo, come ad esempio i problemi di eco durante le chiamate e molto altro. Inoltre, l’azienda aggiunge anche le patch di sicurezza di aprile 2021.

ASUS ROG Phone 3

Infine, ASUS ROG Phone 3 è l’ultimo degli smartphone dell’azienda taiwanese a ricevere un aggiornamento software. In questo caso la versione 17.0823.2104.147 integra le patch di sicurezza di aprile 2021, attiva il supporto per chiamate VoLTE/VoWiFi per l’operatore MTS e altri bug.

Tutti gli aggiornamenti possono essere scaricati tramite il pannello Aggiornamenti di sistema del menu Impostazioni.

Aggiornamento Xiaomi Mi 11 Ultra 5G

Ottime notizie per chi possiede Xiaomi Mi 11 Ultra, il singolare smartphone di fascia alta del colosso cinese con display secondario che abbiamo recensito qualche giorno fa. In queste ore, infatti, l’azienda ha avviato il rilascio della MIUI 12.5.2.0 per il nostro Paese, con tutte le novità che ormai abbiamo imparato a conoscere sulla MIUI 12.5. Con un peso di circa 600 MB, l’update introduce anche le patch di sicurezza di maggio 2021.

L’update è in fase di rilascio e può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software della MIUI.

Aggiornamento OPPO Find X3 Pro

Arriva un aggiornamento software anche per quanto riguarda OPPO Find X3 Pro, l’ottimo smartphone di fascia alta di OPPO protagonista anche di una importante collaborazione con il National Geographic. Lo smartphone sta ricevendo il firmware CPH2173_11_A.17 da 164 MB con le patch di sicurezza di maggio 2021.

L’update può essere scaricato tramite OTA dal classico pannello degli aggiornamenti software.