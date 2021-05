OPPO non solo può festeggiare l’incredibile traguardo di vendite che l’hanno spinto al quarto posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa, ma può sentirsi fiero di aver messo a disposizione del National Geographic la grandissima qualità della fotocamera integrata nello smartphone OPPO Find X3 Pro.

OPPO in difesa delle specie a rischio

Lo smartphone lanciato pochissimo tempo fa è il primo a mostrare agli occhi di “comuni utenti” il mondo microscopico e l’armonia che si cela dietro alcune strutture particolari come quelle di una foglia, come abbiamo visto nella nostra recensione linkata in calce alla news. In una importante e incredibile collaborazione con il National Geographic nasce il progetto “Endargered Colour“, uno sforzo che tramite la grande qualità della fotocamera cattura la bellezza di 9 specie di animali in via di estinzione.

“Dopo il progetto Ouf of This World Colour, in cui OPPO è andata alla scoperta del deserto del Mojave per catturare i paesaggi mozzafiato che la natura è in grado di offrire, siamo estremamente orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con National Geographic con la campagna Endangered Colour – sottolinea Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. Da sempre in OPPO cerchiamo di salvaguardare il pianeta, cercando di ridurre il nostro impatto ambientale. Attraverso questa campagna vogliamo immortalare la natura nella sua forma più autentica, dare voce a tutte le specie a rischio estinzione, mostrando tutta la bellezza che il nostro Pianeta sa offrire e che rischiamo di perdere per sempre.”

Inoltre, per contribuire alla salvaguardia dell’incredibile bellezza della fauna selvatica del nostro pianeta, OPPO ha donato 500 mila dollari alla National Geographic Society. Ecco alcuni scatti realizzati dal fotografo Joel Sartore; più in basso il dietro le quinte degli scatti realizzati con lo smartphone OPPO Find X3 Pro.

