Chi possiede uno smartphone Google Pixel sa bene cosa significa non prendere in considerazione gli altri smartphone e i loro numerosi sensori posteriori per ottene foto strabilianti in qualsiasi condizioni di luce, anche di notte con l’astrofotografia.

L’indiscussa superiorità degli algoritmi della Fotocamera Google spingono la community Android a rilasciare quanti più “port” possibili dell’applicazione anche per smartphone che non sono made by Google. In questo articolo andremo a scoprire quali sono gli smartphone dei maggiori produttori compatibili con i port effettuati dalla community.

Ci teniamo a precisare, però, alcuni prerequisiti iniziali essenziali per il funzionamento delle versioni alternative della Fotocamera Google:

il proprio smartphone deve supportare le Camera2 API . In caso non foste sicuri del supporto, potete controllarlo scaricando questa applicazione;

. In caso non foste sicuri del supporto, potete controllarlo scaricando questa applicazione; Google Fotocamera necessita dei Google Mobile Services (GMS) per funzionare. Teoricamente gli smartphone che non li supportano, tipo quelli di Huawei, non potrebbero installare i port di Google Fotocamera, ma è possibile bypassare questo limite tramite MicroG oppure Gcam Services Provider.

Dopo avere individuato il proprio modello di smartphone e a seguito dell’installazione dell’APK, è necessario riavviare l’applicazione per iniziare ad utilizzarla.

ASUS

Essential

Essential Phone PH1 – thread generale di discussione.

Google

Google Pixel/Pixel XL – download;

Google Pixel 2/2 XL – download;

Google Pixel 3/3 XL – download;

Google Pixel 3a/3a XL – download;

Google Pixel 4/4 XL – download.

HTC

Huawei

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

Realme

Razer

Samsung

Sony

TCL

TCL 10 Pro – thread generale di discussione.