OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus Nord sono i protagonisti delle nuove offerte OnePlus Day del produttore cinese: i quattro smartphone possono essere acquistati sul sito ufficiale sfruttando i prezzi ribassati o un codice sconto.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus Nord in offerta

Se siete interessati a uno degli smartphone sopra elencati della casa cinese questo potrebbe essere il momento giusto per acquistarli: non stiamo parlando di sconti che abbattono i prezzi di listino, ma si tratta comunque di promozioni che vale la pena valutare.

OnePlus 8 può essere acquistato a 449 euro (anziché 499) grazie al codice sconto “ONEOPE”, da inserire in fase di acquisto entro il 31 maggio 2021. Discorso simile per OnePlus 8 Pro, acquistabile a 599 euro nella versione 8-128 GB con il coupon “ONEFORALL” fino al 17 maggio 2021, con in più in regalo il caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger.

Le offerte non finiscono qui perché abbiamo OnePlus 8T in promozione a partire da 499 euro, con 100 euro di sconto valido fino alla fine del mese. Chiudiamo con la fascia media, con OnePlus Nord in sconto di 30 euro fino al 31 maggio, per un prezzo di acquisto di 369 euro per la versione 8-128 GB (la 12-256 GB viene 429 euro).

Se siete interessati vi lasciamo ai link al sito ufficiale OnePlus:

