Google e Fitbit insieme, finalmente ci siamo anche in Italia: anche nel nostro Paese il binomio trova una concreta espressione nella creazione di una sezione dedicata sul Google Store, dove sono adesso acquistabili smartband e smartwatch del noto brand.

Della vicenda dell’acquisizione di Fitbit da parte del colosso di Mountain View abbiamo parlato in lungo e in largo: agli inizi del 2021, in particolare, vi avevamo parlato della tappa finale della vicenda e poco più tardi della nascita della sezione dedicata sul Google Store.

A dirla tutta, questa potrebbe essere ancora solo una fase intermedia nel percorso di avvicinamento dei due brand: un po’ come accaduto con la transizione da Nest a Google Nest, tra un po’ di tempo potremmo ritrovarci a parlare di Google Fitbit.

Se ciò avrà un impatto sul rinnovamento di Wear OS o sulla creazione di un Pixel Watch è presto per dirlo, tuttavia appare evidente la volontà di Google di creare un punto di contatto tra le due realtà.

Fitbit su Google Store Italia: modelli e prezzi

Ciò detto, diamo rapidamente un’occhiata al Google Store italiano, dove adesso trova posto la nuova sezione menzionata all’inizio, che si apre con un messaggio chiaro: “Ti presentiamo Fitbit.

Un nuovo membro della famiglia Google“.

I modelli attualmente presenti sono quattro: le due smartband Fitbit Charge 4 e Fitbit Inspire 2 e i due smartwatch Fitbit Sense e Fitbit Versa 3. Ecco i link alle rispettive pagine:

Per maggiori dettagli, potete visitare la sezione dedicata ai prodotti Fitbit sul Google Store italiano a questo link.