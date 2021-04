Vodafone rilancia Special Minuti 50GB e regala tanti gigabyte con queste promozioni

In questi giorni Vodafone sta rilanciando l’offerta Special Minuti 50GB nei negozi e sta offrendo in regalo ad alcuni fortunati clienti le promozioni 30 Giga Free, 50 Giga Free e Giga Illimitati Free.

Vodafone Special Minuti 50 GB al rilancio in negozio

A partire da ieri, 15 aprile 2021, nei negozi aderenti è disponibile all’attivazione l’offerta Vodafone Special Minuti 50GB a 12,99 euro al mese e possono attivarla i nuovi clienti, a prescindere dall’operatore di provenienza.

In realtà l’offerta nasce principalmente avendo come target i clienti in arrivo da TIM, WINDTRE e Very Mobile e mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a mese su rete 4G.

Il costo di attivazione previsto è di 0,01 euro, ma va sommato a quello per la nuova SIM ricaricabile Vodafone, anche in formato eSIM ove disponibile.

In caso di superamento dei GB inclusi nel bundle mensile, la navigazione viene bloccata per evitare addebiti indesiderati. Il costo degli SMS dipende invece dal piano tariffario che sta alla base dell’offerta (Vodafone 25 prevede un costo di 0,29 euro per SMS). Tutte le nuove attivazioni Vodafone prevedono il piano Vodafone 25 New, che comprende gratuitamente i servizi di Segreteria Telefonica e Chiamami & Recall.

Per tutte le altre offerte di Vodafone, inclusa la promozione Prova Vodafone, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Vodafone 30 Giga Free, 50 Giga Free e Giga Illimitati Free

Oltre all’offerta appena descritta, Vodafone sta offrendo in regalo ad alcuni fortunati clienti le promozioni 30 Giga Free, 50 Giga Free e Giga Illimitati Free, che permettono di ottenere un bel gruzzoletto di GB gratis per un anno o per un mese.

In particolare, la promozione 30 Giga Free e 50 Giga Free regalano per un anno (in alcuni casi per 6 mesi) rispettivamente 30 e 50 GB al mese, mentre la Giga Illimitati Free offre GB senza limiti ma soltanto per un mese.

È importante sottolineare come tutte e tre le promozioni siano valide solo sul territorio nazionale, pertanto non sono sfruttabili in Roaming UE.

In tutti i casi si tratta di promozioni aggiuntive, che si affiancano dunque all’offerta già attiva sulla linea del cliente. Le prime due, dal momento che prevedono un meccanismo di rinnovo mensile, possono essere tenute sotto controllo tramite un contatore separato nell’area utente dell’app My Vodafone e del sito ufficiale.

Tutte e tre sono utilizzabili a partire dalla ricezione del messaggio di conferma di avvenuta attivazione e si disattivano automaticamente.