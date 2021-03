Vodafone regala la promozione 30 Giga Free ad alcuni fortunati clienti

In questi giorni Vodafone – uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile – sta portando avanti una campagna promozionale che premia alcuni fortunati già clienti con la promozione 30 Giga Free.

Se pochi giorni fa vi avevamo portato un riassunto di tutte le offerte della serie Vodafone Special attualmente disponibili all’attivazione nei negozi, oggi scopriamo questo bel regalo che l’operatore rosso sta facendo ai propri clienti.

Vodafone 30 Giga Free: tutte le informazioni

La promozione Vodafone 30 Giga Free può essere attivata solo ed esclusivamente dai clienti raggiunti dalle comunicazioni promozionali dell’operatore.

Il messaggio recapitato contiene le informazioni relative alla promozione e ai suoi contenuti, nonché l’indicazione della scadenza che il cliente deve rispettare ai fini della sua attivazione gratuita. Ecco il testo del messaggio che alcuni fortunati clienti Vodafone stanno ricevendo:

«In regalo per te 30 Giga al mese per 6 mesi! Poi si disattivano in automatico senza alcun costo. Attivali gratis entro il giorno […] al 42100».

Come eloquentemente riassunto in poche righe, la promozione Vodafone 30 Giga Free mette a disposizione, in maniera completamente gratuita, ben 30 GB di traffico dati al mese per un periodo di sei mesi. Va precisato che il traffico dati in questione può essere consumato esclusivamente sul territorio nazionale, non in Roaming nel territorio dell’Unione europea.

La stessa può essere attivata gratis dal cliente contattando il numero 42100 entro la scadenza riportata e si disattiva automaticamente al termine del semestre promozionale.

Dal momento che si tratta di un’opzione che si aggiunge alle offerte eventualmente attive sulla linea del cliente, non manca la possibilità di tenere i consumi sotto controllo grazie ad un contatore dedicato.

In caso di mancata ricezione del messaggio, non è escluso che la promozione possa risultare disponibile tramite altri canali, come ad esempio l’applicazione MyVodafone e l’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore.