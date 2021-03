Vodafone fa un super regalo ad alcuni clienti con la promozione 50 Giga Free

Nel momento in cui scriviamo, Vodafone sta portando avanti una nuova campagna promozionale: alcuni fortunati clienti dell’operatore rosso stanno ricevendo un grosso regalo che risponde al nome 50 Giga Free.

Mentre questa mattina vi abbiamo parlato della possibilità di acquistare con Vodafone (a rate e senza anticipo) un Galaxy S21 o un iPhone 12, questa nuova promozione si pone sulla scia della 30 Giga Free che vi avevamo descritto un paio di giorni fa, ma è ancora più ricca.

Vodafone 50 Giga Free: tutte le informazioni utili

Come già accaduto con la 30 Giga Free, anche la promozione Vodafone 50 Giga Free è disponibile all’attivazione soltanto per i clienti che siano stati raggiunti dalle relative comunicazioni commerciali.

In particolare, il messaggio promozionale utilizzato da Vodafone sintetizza tutte le informazioni essenziali sulla promozione: modalità di attivazione/disattivazione, contenuto, durata e termine per l’attivazione. Eccolo:

«Vodafone: 50 Giga al mese per 1 anno IN REGALO solo per te! Poi si disattivano in automatico. Rispondi 50 per attivare entro il 23 Marzo 2021».

Avete letto bene: 50 GB gratis al mese per un anno intero, con attivazione semplicemente rispondendo “50” al messaggio e disattivazione automatica. Nel caso di specie il cliente ha tempo fino al 23 marzo per attivare la promozione, ma ovviamente la scadenza da rispettare è quella indicata nell’SMS ricevuto.

Occorre puntualizzare che il traffico dati in questione può essere consumato esclusivamente sul territorio nazionale, non in Roaming nel territorio dell’Unione europea. Inoltre, essendo la Vodafone 50 Giga Free una promozione aggiuntiva rispetto all’offerta eventualmente attiva sulla linea, i relativi consumi possono essere tenuti d’occhio tramite un contatore dedicato.

Non si può escludere a priori che la promozione possa risultare disponibile tramite altri canali di attivazione, come ad esempio l’applicazione MyVodafone e l’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore.

Siete clienti Vodafone? Avete ricevuto questo bel regalo? Ditecelo nei commenti.