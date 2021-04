Anche oggi sono in distribuzione diversi aggiornamenti per gli smartphone Android. In casa Samsung si aggiornano Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy Z Flip (anche in versione 5G), Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ e Samsung Galaxy M30s, ai quali si aggiunge Nokia 2.2, che riceve novità importanti. Scopriamo tutto.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A40

Partiamo dai due smartphone di fascia media del produttore sud-coreano, anche se si tratta di update diversi. Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna infatti con le patch di sicurezza di aprile 2021 a partire da Brasile, Cile e Colombia: il firmware A526BXXS1AUD1 porta con sé la correzione a diverse vulnerabilità e dovrebbe raggiungere l’Italia nei prossimi giorni.

Discorso diverso per Samsung Galaxy A40, per il quale il produttore ha rilasciato un aggiornamento in Europa che dovrebbe andare a correggere alcuni bug che sono stati riscontrati dagli utenti dopo l’update ad Android 11. Il download richiesto per il firmware A405FNXXU3CUC4 è di circa 125 MB.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Le patch di sicurezza di aprile 2021 si fanno vedere anche su Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Flip 5G. Per il primo è in rollout il firmware F700FXXS4DUD3, mentre il modello 5G sta accogliendo in questi giorni la versione F707BXXS3DUC4. In questi casi l’update dovrebbe aver raggiunto anche i dispositivi pieghevoli italiani.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8+

Non si tirano indietro in questa carrellata di aggiornamenti neanche Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+, smartphone che hanno ormai superato da qualche settimana i quattro anni di età. I nuovi firmware G950NKSU5DUD1 e G955NKSU5DUD1 sono in distribuzione in Corea del Sud e portano le patch di sicurezza di aprile 2021. Non sembrano integrare altre novità rilevanti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M30s

Aggiornamenti in rollout anche per Samsung Galaxy M30s, che sta ricevendo la One UI 3.1 (Android 11 era già disponibile da febbraio con la One UI 3.0). Il firmware M307FXXU4CUD1 richiede un download di 744 MB e integra tutte le novità dell’ultima versione dell’interfaccia, oltre alle patch di sicurezza di marzo 2021. La distribuzione dovrebbe essere partita da alcuni paesi asiatici, ma potrebbe raggiungere gli smartphone italiani nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Nokia 2.2

Chiudiamo questa serie di aggiornamenti con Nokia 2.2, che sta ricevendo Android 11 in versione stabile: l’update arriva con la build V3.270 e integra le patch di sicurezza di marzo 2021. In base a quanto riportato dal forum ufficiale, la nuova versione dovrebbe aver raggiunto il 50% dei dispositivi in 24 Paesi; il completamento della distribuzione è previsto per il 17 aprile 2021 (se tutto andrà per il meglio).

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, A40, Z Flip, S8, S8+, M30s e Nokia 2.2

Per aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ e Samsung Galaxy M30s è possibile recarsi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Discorso simile per Nokia 2.2: per cercare l’update ad Android 11 potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti sistema > Cerca aggiornamenti“. In tutti i casi potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno prima che i nuovi firmware si facciano vedere in Italia.