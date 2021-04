Continua l’ottimo lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio di aggiornamenti software importanti anche per i dispositivi di fascia media, ed in queste ore il colosso sudcoreano pubblica un importante e corposo aggiornamento per Samsung Galaxy A40.

Android 11 su Samsung Galaxy A40

Lo smartphone di fascia media sta ricevendo il tanto atteso aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.1, di fatto portando alcune delle novità più importanti della nuova personalizzazione Android anche su dispositivi dal prezzo piuttosto contenuto.

Assieme all’ultima major release di Android, Samsung ha aggiunto anche le patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy A40

L’aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.1 per Samsung Galaxy A40 è attualmente in rilascio in Olanda e Belgio. Dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel corso delle prossime settimane, però nel mentre potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento 11.0.4.28 per Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro è uno tra i miglior smartwatch del momento e Huawei ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento 11.0.4.28 che porta con sé alcune migliorie software e correzioni di bug. La novità più importante, prima di scoprire il changelog completo, è la possibilità di impostare un PIN di sicurezza per sbloccare lo smartwatch.

Ecco il changelog completo:

Sistema aggiunta del PIN di sicurezza per accedere allo smartwatch; possibilità di mantenere aperta la schermata di esercizio durante l’attività fisica.

Ottimizzazioni miglioramento della stabilità di sistema; miglioramento delle schermate di alcune app.



Come aggiornare Huawei Watch GT 2 Pro

Per aggiornare lo smartwatch è necessario avviare l’applicazione Huawei Health e tappare sul tab “Dispositivi” e poi sulla voce Firmware.