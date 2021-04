Nella giornata di ieri Xiaomi ha di fatto annunciato un prolungamento del supporto software di alcuni modelli datati ma molto amati dai fan: l’aggiornamento alla MIUI 12.5 verrà rilasciato anche per Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2s e i modelli della serie Xiaomi Mi 8.

La MIUI 12.5 di Xiaomi sta facendo parlare parecchio di sé negli ultimi tempi: nei giorni scorsi vi avevamo segnalato il rilascio della versione stabile in Cina per i primi modelli e successivamente una roadmap per i mesi di aprile e maggio.

Adesso è stato direttamente un dirigente della casa cinese a prendere la parola per confermarne l’arrivo anche su un manipolo di vecchie glorie. Più precisamente, Zhang Guoquan, direttore del reparto software di Xiaomi, ha pubblicato un post sul noto social Weibo – visibile, tradotto in inglese, nel seguente screenshot – con il quale ha annunciato che la MIUI 12.5 verrà rilasciata anche per i seguenti modelli:

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2s.

Al momento non sono state rese note delle tempistiche di rilascio, anzi lo stesso dirigente ha messo le mani avanti parlando di probabili tempi più lunghi, necessari per assicurare che gli aggiornamenti siano stabili ed esenti da bug importanti.

Dal momento che si tratta di modelli non recentissimi, un breve recap potrebbe essere d’aiuto:

Xiaomi Mi MIX 2s è mosso dallo Snapdragon 845, era arrivato sul mercato con la MIUI 9 e con questo arriverà a quattro major updates.

è mosso dallo Snapdragon 845, era arrivato sul mercato con la MIUI 9 e con questo arriverà a quattro major updates. Xiaomi Mi MIX 3 , riconoscibile per il suo meccanismo a slider, condivide lo stesso SoC e arriverà al suo terzo major update.

, riconoscibile per il suo meccanismo a slider, condivide lo stesso SoC e arriverà al suo terzo major update. Stesso SoC anche per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition, che avevano compiuto il salto ad Android 10 e alla MIUI 12 rispettivamente a luglio e ad agosto 2020.

Purtroppo nel post del dirigente non si parla di Xiaomi Mi MIX 3 5G, che ha una storia molto travagliata in termini di supporto software.