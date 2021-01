Xiaomi è al lavoro sul nuovo aggiornamento dell’interfaccia grafica MIUI 12.5 che, con ogni probabilità, arriverà verso la primavera. Al momento il rilascio è circoscritto alla Cina dove viene distribuito nel ramo Closed Beta, dedicato a chi vuole provare in anteprima le nuove funzioni ben conscio dei possibili problemi di stabilità.

Purtroppo però questa versione, che possiamo installare anche noi tramite il modding, non integra ulteriori lingue se non l’inglese e soprattutto non supporta i servizi di Google, dato che in Cina non vengono usati. Se però volete provare anche voi le novità della MIUI 12.5 c’è una soluzione, ricordandovi però che si tratta sempre di una procedura di modding e che potreste perdere i vostri dati, oltre a ritrovare possibili malfunzionamenti.

Le novità della MIUI 12.5 in video

Guida per installare la MIUI 12.5 di Xiaomi EU

In questa guida vi spiegheremo dunque come installare la versione Xiaomi.EU della MIUI 12.5 che integra sia i servizi di Google che la lingua italiana, per questo più indicata per i nostri smartphone.

Il primo passaggio consiste nel flashare la recovery TWRP che ci consentirà poi di installare la ROM Xiaomi.EU. La procedura non è difficile ma richiede alcune conoscenze basilari del mondo del modding.

Smartphone Xiaomi e Redmi per cui è disponibile la MIUI 12.5 in sviluppo:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Premium Edition, Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Pro, CC9e, CC9 Meitu Custom Edition

Redmi 10X, 10X Pro

Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K20, K20 Pro

Redmi Note 9, Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7, Note 7 Pro

Requisiti

Aver sbloccato il bootloader sullo smartphone, potete farlo qui http://en.miui.com/unlock/ ma richiede qualche giorno;

Avere ADB e Fastboot funzionanti sul computer;

Scaricare la recovery TWRP dal sito ufficiale TWRP.ME;

Scaricare la ROM Xiaomi.EU della MIUI 12.5 per il vostro smartphone (dal sito ufficiale).

Istruzioni

Mettete la recovery TWRP nella stessa cartella di Fastboot;

Avviate lo smartphone in modalità fastboot (accensione con Power + Vol Giù);

Collegate lo smartphone al computer, aprite il prompt dei comandi o il terminale e digitate:

fastboot flash recovery twrp.img

fastboot boot twrp.img



Avviate lo smartphone e caricate tramite trasferimento USB il file ZIP della ROM;

Spegnete lo smartphone e riaccendetelo in modalità recovery (Power + Vol Su);

È consigliato un Wipe di data e cache;

Cliccare su Install e poi selezionate lo ZIP che avete caricato;

Al termine dell’installazione potete riavviare lo smartphone e vi ritroverete con la nuova MIUI 12.5.

Ovviamente non ci possiamo prendere alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti o problemi, nel caso potete chiedere supporto all’interno del nostro gruppo su Facebook.