Google ha deciso di aggiornare un’app elementare quanto utile su Android. Stiamo parlando dell’interfaccia per la selezione dell’ora all’interno di Google Orologio, ad esempio quando si aggiunge un evento in calendario oppure si imposta la sveglia.

Ecco la nuova interfaccia di Google Orologio

Al posto della selezione a 24 ore a cui Google ci ha abituati finora, la modifica introduce un nuovo quadrante a 12 ore e un selettore AM/PM che si commuta automaticamente, ma che può essere impostato anche manualmente.

Il nuovo design dell’interfaccia migliora la visibilità e la selezione dei valori orari essendoci meno numeri nel quadrante, tuttavia non tutti apprezzeranno la novità.

La nuova interfaccia per la selezione dell’ora in Google Orologio è stata individuata in Germania, tuttavia sembra che il nuovo look interesserà tutte le app del gigante di Mountain View, visto che è stata avvistata anche all’interno di Google Fit.

La modifica è visibile su alcuni smartphone che eseguono Android 11, ma è probabile che questo diventerà il nuovo standard e potrebbe essere implementato per tutte le app nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo l’app Google Shopping potrebbe essere vicina al capolinea, mentre su Google Telefono arriva una funzione estremamente utile, ovvero la registrazione automatica delle chiamate in arrivo da numeri sconosciuti.