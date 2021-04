Google Traduttore, a distanza di un po’ di anni dal lancio, supera finalmente la fatidica soglia di 1 miliardo di download nel Play Store. Dopo diversi anni dal rilascio ufficiale, l’applicazione per le traduzioni tanto vantata da Google è riuscita a raggiungere e superare 1 miliardo di download nel Play Store.

Google Traduttore supera 1 miliardo di download nel Play Store

Dal suo rilascio avvenuto diversi anni fa, Google Traduttore è stata costantemente aggiornata e migliorata; a questo si aggiunge che è sempre più preinstallata negli smartphone di fascia bassa, media e alta, il che ne incrementa di molto la popolarità.

La notorietà e la qualità di Google Traduttore hanno raggiunto livelli ragguardevoli, con il superamento di 1 miliardo di download nel Google Play Store e un alto livello di apprezzamento da chiunque cerchi un’applicazione funzionale per la traduzione delle lingue.

Oltre a essere disponibile come applicazione stand-alone per gli smartphone e i tablet, Big G ha pensato bene di integrarla direttamente all’interno di Android in modo da rendere più semplice il suo utilizzo senza dover più passare attraverso il Google Play Store.