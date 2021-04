Google Telefono è una delle applicazioni di punta del colosso di Mountain View, e da qualche mese a questa parte permette agli utenti Xiaomi di registrare le chiamate in arrivo proprio com’è possibile fare anche sugli smartphone della serie Google Pixel.

Registrazione automatica dei numeri sconosciuti

In queste ore scopriamo che l’applicazione di Google sta iniziando a rendere disponibile ad alcuni utenti Xiaomi una funzione decisamente utile: la registrazione automatica delle chiamate in arrivo da numeri sconosciuti. Infatti, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, nelle impostazioni di Google Telefono, sotto il pannello “Registra sempre“, appare adesso un tasto per registrare automaticamente i “numeri non presenti fra i tuoi contatti“.

Non appena si procede all’attivazione della funzione, però, un disclaimer pone il seguente messaggio all’attenzione dell’utente: “Tu o l’altra persona nella tua chiamata potreste trovarvi da qualche parte che richiede che tutti acconsentano alla registrazione. Tutti saranno informati in anticipo che la chiamata è in fase di registrazione. Spetta a te seguire le leggi sulla registrazione delle conversazioni. Le registrazioni vengono archiviate solo sul telefono.”

La funzione è stata scoperta su uno Xiaomi Mi A3 con l’ultima versione disponibile dell’applicazione Google Telefono, ma non abbiamo indicazioni circa la sua disponibilità anche nel nostro Paese.

Cosa ne pensate della funzione? L’attivereste anche voi di default se fosse disponibile? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.