Tra i numerosi servizi e applicazioni che Google mette a disposizione degli utenti ve ne sono anche alcuni che il colosso di Mountain View per varie motivazioni di tanto in tanto decide di abbandonare e l’ultimo esempio di questo tipo pare essere rappresentato da Google Shopping.

Almeno ciò è quanto sembrano suggerire alcune stringhe di codice trovate dallo staff di XDA Developers nella versione 59 dell’applicazione: in esse, infatti, è presente la parola “sunset” e questo termine porta a credere che tali messaggi verranno visualizzati su una pagina che informa l’utente che l’app non è più disponibile.

Queste sono le stringhe “incriminate”:

“sunset_default_primary_button_text” – Shop on the web

“sunset_default_subtitle” – The app is unavailable right now, but you can continue shopping on shopping.google.com

“sunset_default_title” – Something went wrong