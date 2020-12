Il mese di dicembre è stato particolarmente ricco di novità per Huawei. Nelle ultime settimane, infatti, il colosso cinese ha spinto sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo di HarmonyOS, ovvero il sistema operativo per mobile (e non solo) che troverà posto all’interno di tutti i nuovi device Huawei, forse già a partire da Huawei P50.

100 milioni di device HarmonyOS per il 2021

Dopo avere lanciato la prima beta di HarmonyOS 2.0 per gli sviluppatori che ci ha permesso di scoprire il modo in cui le app verranno visualizzate su device di dimensioni differenti, in queste ore l’azienda ha tenuto il Developer Day in cui ha parlato dello sviluppo del sistema operativo proprietario.

Nello specifico, Yang Haisong, Vice Presidente Huawei dell’area software, ha dichiarato che “fin dall’avvio della fase di beta di HarmonyOS 2.0 due settimane fa, un flusso costante di sviluppatori ha aderito all’ecosistema di HarmonyOS“. Huawei, per il 2021, si aspetta almeno 100 milioni i dispositivi basati su HarmonyOS e che saranno realizzati da più di 40 brand.

Dal rilascio della prima beta di HarmonyOS, diversi importanti brand (WPS, Bilibili, Ctrip, iFLYTEK, eccetera) sono entrati a far parte dell’ecosistema HarmonyOS, ed è altamente probabile che tanti altri sviluppatori inizieranno a sviluppare soluzioni per l’OS proprietario di Huawei considerato che sarà il cuore pulsate di una pletora di device come smartphone, wearable, sistemi per la smart home, IoT e tanto altro.