Si preannuncia un aprile intenso per Huawei, che negli ultimi giorni del prossimo mese ha in programma due appuntamenti a dir poco fondamentali per il suo 2021: stiamo parlando del lancio di HarmonyOS e della presentazione dell’attesa serie di smartphone top di gamma Huawei P50.

Quando dovrebbero arrivare HarmonyOS e Huawei P50

Stando a quanto è stato rivelato da un membro del colosso cinese, Huawei avrebbe in programma due eventi separati per questi due lanci, uno per il 22 aprile e l’altro per il 27 aprile, tra i quali si terrà un terzo appuntamento molto importante come la Huawei Developer Conference 2021 Cloud (dal 24 al 26 aprile).

Sono diverse le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni e, provando a mettere insieme gli indizi, si arriva alla seguente possibile (ma non ancora confermata in via ufficiale) ricostruzione: il 24 aprile il produttore dovrebbe rilasciare la prima versione finale di HarmonyOS mentre tre giorni dopo, il 27 aprile, dovrebbe presentare a livello globale la serie Huawei P50.

Per l’esordio ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone ci sarebbe poi da avere pazienza fino a maggio, quando il produttore dovrebbe dare il via alla loro commercializzazione dapprima in Cina e poi negli altri Paesi.

Per quanto riguarda HarmonyOS, i primi smartphone a poter contare sul nuovo sistema operativo del colosso cinese saranno quelli della serie Huawei P50 e Huawei Mate X2 ma nel giro di qualche settimana l’elenco dei telefoni supportati dovrebbe rapidamente allungarsi.

Infine, ricordiamo che la famiglia Huawei P50 dovrebbe essere composta da tre modelli: alla versione “base”, infatti, si dovrebbero affiancare una variante “Pro” e una “Pro+”, tutte accomunate da una grande attenzione prestata al comparto fotografico, che rappresenterà il principale punto di forza della serie.

Sarà interessante scoprire a quali prezzi Huawei lancerà i suoi nuovi smartphone, non mancando chi prevede sorprese positive da questo punto di vista, trattandosi dell’occasione giusta per il colosso cinese per fare scoprire il suo nuovo sistema operativa ad un’ampia platea di utenti. Staremo a vedere.