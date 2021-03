Carrellata di aggiornamenti anche importanti per diversi smartphone Android (e non solo): in casa Samsung abbiamo Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy A80, mentre volgendo lo sguardo in Cina troviamo update per Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Enjoy 20 Plus, Huawei Enjoy 20 Pro 5G e Huawei Enjoy Z 5G. Si aggiorna anche il wearable Motorola Moto 360 di terza generazione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A40 e Galaxy A80

Partiamo da Samsung Galaxy S20 FE 5G, che sta ricevendo in queste ore in Italia un aggiornamento da quasi 400 MB che porta con sé le patch di sicurezza di marzo 2021 e non solo. Tra le novità del firmware G781BXXU2CUC6 abbiamo infatti anche miglioramenti alle prestazioni della Fotocamera, oltre ovviamente ai soliti perfezionamenti di stabilità e all’eliminazione di qualche bug.

Aggiornamenti importanti sono in rollout per Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy A80: i due smartphone di fascia media stanno infatti ricevendo Android 11 in Europa con i firmware A405FNXXU3CUC2 e A805FXXU5DUC7. Tra le novità spicca ovviamente la One UI 3, condita da tante delle funzionalità che abbiamo già conosciuto a bordo degli smartphone di fascia alta (ma non tutte) e dalle patch di sicurezza di marzo 2021.

Novità aggiornamenti Huawei P40 Pro, Mate 30 Pro, Enjoy 20 Plus, Pro 5G e Z 5G

Aggiornamenti di sicurezza anche per Huawei P40 Pro, Mate 30 Pro, che ricevono le patch di febbraio 2021 sulla EMUI 11. In distribuzione la versione 11.0.0.176 per entrambi i modelli, che non sembra integrare altre novità di rilievo a giudicare dal changelog.

Gli update non sono però ancora finiti per la casa cinese perché le stesse patch di sicurezza sono in rollout per tre modelli della serie Enjoy: si tratta di Huawei Enjoy 20 Plus, Huawei Enjoy 20 Pro 5G e Huawei Enjoy Z 5G, che ricevono le versioni EMUI 10.1.1.167 (per i primi due) ed EMUI 10.1.1.203. Anche in questo caso non sembrano esserci altre novità.

Novità aggiornamenti Motorola Moto 360

Si aggiorna in queste ore anche la terza generazione di Motorola Moto 360, che riceve l’update Wear OS H MR2 a distanza di diversi mesi di “silenzio”. Con questa nuova versione software lo smartwatch dovrebbe migliorare dal punto di vista dell’efficienza energetica, risolvere alcuni problemi con “Ok Google” e portare un nuovo design per il tile del meteo.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, A40, A80, Huawei P40 Pro, Mate 30 Pro, Enjoy 20 Plus, Pro 5G, Z 5G e Motorola Moto 360

Per aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A40 e Samsung Galaxy A80 potete recarvi nell’apposito menu seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Enjoy 20 Plus, Huawei Enjoy 20 Pro 5G e Huawei Enjoy Z 5G il discorso è simile: potete attendere la notifica del sistema o cercare manualmente l’update attraverso le impostazioni.

Stessa cosa per lo smartwatch con Wear OS: potete cercare l’aggiornamento per il vostro Motorola Moto 360 di terza generazione nelle impostazioni, alla voce “Aggiornamenti di sistema“.

grazie a Sirio C. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy S20 FE 5G