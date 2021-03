L’arrivo della nuova serie di smartphone di fascia media Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72, porterà molto probabilmente il colosso sudcoreano a regnare incontrastato la fascia media del mercato, ma l’azienda non si dimentica mica degli ex smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20 ed infatti rilascia un nuovo aggiornamento software molto importante.

Novità aggiornamento G98xxXXU7DUC7

Dopo avere iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di marzo 2021 per la serie Samsung Galaxy S20, in queste ore il team di sviluppo di Samsung ha iniziato il rilascio di un importante update focalizzato a migliorare le prestazioni della fotocamera. L’aggiornamento G98xxXXU7DUC7, dal peso di circa 500 MB, è attualmente in propagazione in Germania per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.



Tramite l’aggiornamento è adesso possibile scattare fotografie ritratto anche in condizioni di scarsa luminosità, una feature precedentemente esclusiva della serie Samsung Galaxy S21. La modalità di scatto di fotografie ritratto riceve inoltre tre nuovi filtri: backdrop, high.key mono e low-key mono. Tramite questi effetti è possibile cambiare a piacimento il colore del sfondo delle foto tra nero, bianco o random. La modalità di scatto notturna, inoltre, offre all’utente di utilizzare i livelli massimi di esposizione e di attivare anche il sensore ultra grandangolare nella modalità di scatto “Pro”.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20

L’aggiornamento, come già detto, è attualmente in rilascio in Germania e dovrebbe arrivare nel nostro Paese a partire dai prossimi giorni. Come sempre, se non volete attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento, potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

