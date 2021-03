Buone notizie per i possessori di ASUS ROG Phone 3 e Huawei FreeBuds Pro, nel primo caso soprattutto se aderenti al programma di test. Lo smartphone da gaming sta infatti iniziando a ricevere Android 11 beta a partire da un numero ristretto di utenti, mentre per le cuffie sono in arrivo miglioramenti alla stabilità del Bluetooth.

Novità aggiornamento ASUS ROG Phone 3 in beta

Mentre il successore si prepara a debuttare sul mercato, ASUS ROG Phone 3 inizia a ricevere Android 11 all’interno del programma beta, partendo da un ristretto numero di utenti. Il rollout riguarda la versione 18.0410.2101.80 e richiede poco più di 1 GB di download.

Tra le novità in arrivo con Android 11 troviamo la migliorata gestione dei permessi delle app, la differente visualizzazione delle notifiche, le chat “a bolla”, perfezionamenti lato sicurezza, le rinnovate app di sistema (tra cui File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Registratore, etc. etc.), la funzione PowerMaster per la batteria e non solo. A bordo, ovviamente, anche la rinnovata versione della ROG UI, interfaccia derivata dalla ZenUI specificatamente pensata per la serie di prodotti da gaming.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali sul rilascio di una beta pubblica e sulle tempistiche che riguardano la versione stabile, ma vi terremo aggiornati.

Novità aggiornamento Huawei FreeBuds Pro

Aggiornamento in distribuzione anche per le Huawei FreeBuds Pro, che passano alla versione 1.0.0.356. Le cuffie true wireless accolgono novità che non potranno che fare piacere ai possessori: troviamo infatti miglioramenti per quanto riguarda la stabilità della connessione Bluetooth e della ricarica.

Il download richiesto è di soli 2,75 MB, ma assicuratevi di non essere a secco di batteria su smartphone e cuffie per evitare problemi.

Come aggiornare ASUS ROG Phone 3 e Huawei FreeBuds Pro

L’aggiornamento ad Android 11 per ASUS ROG Phone 3 riguarda per ora solo un ristretto numero di utenti aderenti al programma beta. Per il momento non serve consumare il pulsante per la ricerca manuale all’interno delle impostazioni di sistema, ma solo un altro po’ di pazienza.

Per aggiornare le Huawei FreeBuds Pro dovete invece aprire l’app AI Life a bordo del vostro smartphone e cercare nuove versioni attraverso l’apposito menu. Fateci sapere se avete notato i miglioramenti promessi dalla casa cinese.

