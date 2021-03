Caesar Sengupta, VP di lunga data di Google responsabile di Payments, Next Billion Users e supervisore di Chrome OS ha deciso di lasciare il colosso di Mountain View.

Sengupta è entrato a far parte di Google nel 2006 lavorando su Google Toolbar, Google Desktop e Payments come product manager del team che l’anno scorso ha rilanciato Google Pay negli Stati Uniti.

Dal 2009 al 2015 ha supervisionato Chrome OS come responsabile di prodotto e successivamente in qualità di vicepresidente.

I prodotti NBU degni di nota includono Files Go, che in seguito divenne il file manager per tutti i dispositivi Android, e la famiglia di app Go (Ricerca Google, Galleria, Gmail, Google Maps, Google Assistant, Google Fotocamera), oltre a Google Finanza che è stato revisionato durante il suo mandato.

Caesar Sengupta lascia Google per prendersi un po’ di tempo

Nella sua lettera di dimissioni Caesar Sengupta spiega che intende prendersi un po’ di tempo per rilassarsi e riconnettersi con il mondo esterno, rivelando che non ha ancora deciso cosa farà successivamente. Scusandosi per la sua decisione, il manager ribadisce il valore del nostro tempo, una risorsa preziosa ed effimera.

Amico di lunga data di Sundar Pichai, amministratore delegato di Google dal 2 ottobre 2015 e di Alphabet dal 3 dicembre 2019, Caesar Sengupta lascerà Google il 30 aprile prossimo.

