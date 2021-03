Sapevamo che intorno alla metà del mese di marzo sarebbe arrivata la seconda developer preview di Android 12 perché da programma e quindi questa sera le diamo il benvenuto poiché annunciata poco fa da Google con un comunicato stampa.

La developer preview 2 di Android 12 è, come come la precedente, disponibile al download solamente per i Google Pixel selezionati, smartphone per i quali porta con sé nuove funzionalità a livello grafico e funzionale, per cui non può essere installata negli altri smartphone.

Novità di Android 12 developer preview 2

Essendo la seconda, questa developer preview non porta con sé cambiamenti epocali e per questo include principalmente novità a livello di codice, lato sicurezza, compatibilità delle applicazioni, picture-in-picture, supporto agli angoli arrotondati e altre piccole cose varie visionabili tutte nel comunicato di Google.

Ci sono, tuttavia, anche delle novità visibili perché riguardano la grafica e il funzionamento di sistema, per cui possiamo dare loro uno sguardo; non sono tante, eh, bisogna dirlo subito, però qualche cosa di nuovo e interessante c’è, per cui vediamo i segreti della developer preview 2 di Android 12.

La più evidente perché salta subito agli occhi è la modifica della tonalità del nero del tema scuro: adesso, esso è basato su un nero meno scuro e più coerente con gli elementi al suo interno, come potete vedere dalle immagini qua sotto.

C’è poi una nuova schermata per l’aggiunta dei widget nella home del launcher: finalmente possiede una nuova grafica e un nuovo layout in tema con il resto della grafica di sistema, con tanto di animazioni carine alla vista che rendono il tutto molto più piacevole.

Il picture-in-picture è finalmente stato potenziato e adesso supporta il pinch-to-zoom per ingrandire la schermata, il doppio tocco per espandere la schermata e il trascinamento su un lato del display per nascondere la schermata.

Cambiamenti evidenti ci sono anche nel multitasking perché adesso l’icona dell’applicazione aperta è separata dalla sua schermata.

Un altro cambiamento grafico evidente riguarda il widget-at-a-glance, che ora può essere spostato anche lateralmente, sia a destra che a sinistra, nella home; può comunque essere aggiunto, ancora, pure centralmente, per cui ora supporta tre posizioni orizzontalmente.

Ci sono, infine, piccoli accorgimenti grafici e funzionali qua e là: è stata leggermente rivista la schermata di inserimento del pin nella schermata di blocco, la schermata per la condivisione della password delle reti Wi-Fi possiede sempre il tema chiaro, la modalità a una mano è finalmente funzionante e attivabile nelle impostazioni di sistema e Google Chrome ha un’icona circolare nella dock della home.

Aggiornare ad Android 12 developer preview 2

La procedura per installare l’aggiornamento ad Android 12 developer preview 2 è la solita utilizzata per l’installazione delle developer preview e usata per installare la versione precedente. Per questo vi rimandiamo ai file factory image e OTA scaricabili dal sito di Google coi link sottostanti, che devono essere installati manualmente.

Factory Image | OTA