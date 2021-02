La vicenda relativa al blocco di TikTok da parte del Garante della Privacy si sta delineando e presto scatterà il controllo dell’età per tutti gli utenti italiani del social con l’obiettivo di bloccare l’iscrizione degli under 13.

Nella comunicazione al Garante TikTok spiega che intende introdurre sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età e lanciare una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli.

Parte il controllo dell’età per gli utenti italiani di TikTok

In quest’ottica il 9 febbraio tutti i profili italiani di TikTok saranno bloccati e gli utenti dovranno indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare a utilizzare l’app, quindi seguiranno le verifiche per estromettere gli under 13.

Dal momento che è troppo facile per i più piccoli aggirare i vincoli di età per iscriversi al social, il mese scorso il Garante ha vietando a TikTok di trattare i dati personali di utenti dei quali non è in grado di verificare l’età. La tesi è che in assenza di una verifica, la piattaforma non può escludere a priori il fatto che anche minori di 13 anni possano utilizzare il suo servizio.

Dal 25 gennaio Tik Tok ha inserito nell’app un pulsante che permette agli utenti di segnalare gli iscritti che sembrano avere meno di 13 anni, inoltre lo sviluppatore dell’app promette di raddoppiare il numero dei moderatori di lingua italiana.

Le altre misure preventive previste da TikTok includono il lancio di una campagna informativa tramite notifiche push che partirà il 4 febbraio e la pubblicazione di banner per fornire link con informazioni sugli strumenti di sicurezza e su come cambiare le impostazioni del profilo da pubblico a privato, inoltre, sul web e sulla carta stampata saranno pubblicati annunci rivolti ai genitori per ribadire il limite di età per l’iscrizione alla piattaforma.

Il Garante da parte sua promette di vigilare su questi impegni e sulla loro efficacia e avvierà una campagna di sensibilizzazione sulle emittenti nazionali con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a TikTok.