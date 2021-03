Instagram è estremamente popolare fra i giovanissimi, motivo per cui le novità svelate quest’oggi dalla compagnia si concentrano proprio nel rendere la piattaforma più sicura che mai. Sebbene Instagram permetta la creazione di un account dai 13 anni in su, è possibile che alcuni utenti mentiscano sulla propria età anagrafica reale, il che potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dei minori.

Maggiore protezione ai minori di 18 anni

“Per proteggere i minorenni da contatti indesiderati con adulti,” si legge nella nota, “stiamo introducendo una nuova funzione che impedisce agli adulti di inviare messaggi a persone di età inferiore a 18 anni che non li seguono“.

Ma come funziona il sistema di predizione circa un comportamento sospetto di un adulto su Instagram? Nel caso in cui, per esempio, un adulto dovesse inviare molte richieste di amicizia ad utenti minori di 18 anni, questo comportamento verrà “ricordato” dalla piattaforma che procederà quindi ad avvertire i destinatari delle richieste di amicizia che potranno così acconsentire alla richiesta di invio di messaggi privati oppure bloccare/riportare l’account.

Inoltre, per incrementare ancora di più le contromisure a favore degli utenti minorenni, Instagram renderà più difficile per un adulto scoprire account appartenenti a minorenni tramite il tab esplora o con i video Reels. Le nuove policy di Instagram entreranno in funzione a partire da questo mese, ma nel mentre l’azienda consiglia a tutti i minorenni di rendere privati i propri account.