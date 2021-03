Ad inizio anno vi avevamo parlato della tempistica di rilascio dell’aggiornamento di ColorOS 11 basato su Android 11 per i dispositivi OPPO, ed in queste ore l’azienda cinese tiene fede alla parola data e inizia a rilasciare l’aggiornamento ColorOS 11 Beta per OPPO Reno 2Z.

ColorOS 11 beta per OPPO Reno 2Z

L’aggiornamento della personalizzazione, basato su Android 11, sta iniziando ad essere ricevuto sulla maggior parte dei dispositivi presenti nel mercato indiano. Se possedete lo smartphone e volete partecipare alla fase di beta per aiutare la compagnia a migliorarne lo sviluppo in attesa dell’arrivo della versione definitiva, potete fare richiesta di entrare nel team di prova tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > tap sull’icona a forma di ingranaggio > Richiedi la versione beta.

L’azienda dovrebbe impiegare circa una settimana a valutare la domanda di partecipazione, e nel caso in cui foste stati scelti riceverete le varie versioni beta tramite semplici aggiornamenti OTA.

Riparte l’update ad Android 11 su OnePlus Nord

Qualche giorno fa OnePlus aveva deciso di bloccare il rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 per OnePlus Nord per via di alcuni importanti bug, ma in queste ore la compagnia annuncia il rilascio della versione OxygenOS 11.1.1.1 per il sopracitato smartphone di fascia media. Sebbene si tratti di una versione del firmware differente, il changelog dell’aggiornamento rimane pressochĂ© invariato.

Come sempre vi ricordiamo che l’aggiornamento viene rilasciati ad ondate, proprio per scovare eventuali bug critici, e pertanto sarĂ necessario attendere qualche giorno prima di riceverlo tramite OTA. In ogni caso potete controllarne la disponibilitĂ tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti nel pannello delle Impostazioni.